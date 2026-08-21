Ile Maurice: Navin Ramgoolam se réjouit de l'accord avec la Grande péninsule

«Nous venons de signer aujourd'hui (NdlR, ce jeudi) une garantie qui nous permettra d'obtenir notre pétrole, quoi qu'il arrive. Il s'agit d'un accord de gouvernement à gouvernement.» C'est l'annonce faite par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, hier soir, lors de la célébration du 28e anniversaire de la Chinese Business Chamber (CBC), au Domaine Anna, à Flic-en-Flac.

Expliquant l'absence du ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, le chef du gouvernement faisait référence au nouvel accord conclu avec l'Inde afin de sécuriser l'approvisionnement de Maurice en produits pétroliers. Il a également insisté sur la nécessité d'un leadership capable de faire face à ces incertitudes. «Le leadership consiste avant tout à savoir naviguer dans l'incertitude», a-t-il déclaré, appelant à privilégier «une réflexion claire plutôt que des réactions émotionnelles».

Navin Ramgoolam a par ailleurs souligné l'importance des relations de Maurice avec ses partenaires internationaux et encouragé la CBC à poursuivre son rôle de facilitateur auprès des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, tout en renforçant les liens commerciaux entre Maurice, la Chine, l'Afrique et la Southern African Development Community. La nouvelle présidente de la CBC, Catherine Foo Kune, a, pour sa part, présenté les principales réalisations de la chambre ainsi que les défis auxquels la communauté des affaires est confrontée.

La soirée s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le vice-président de la République, Robert Hungley, le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, et la junior minister de l'Environnement, Karen Foo Kune-Bacha.

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