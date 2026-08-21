Ile Maurice: La MauBank formalise son soutien à 12 projets portés par huit ONG

La MauBank a consacré Rs 5,5 millions au titre de l'exercice financier 2025/2026 au soutien de 12 projets sociaux et environnementaux portés par huit organisations non gouvernementales (ONG) à Maurice et à Rodrigues. Les conventions de partenariat ont été signées le jeudi 20 août au siège de la banque, à Ébène, en présence des membres du conseil d'administration, de la direction et des représentants des organisations partenaires.

Les projets concernent l'éducation, l'assistance médicale, l'inclusion sociale, l'accompagnement des communautés, la santé, la protection animale et l'environnement. «Une banque accompagne des projets, finance des ambitions et participe au développement économique. Elle doit aussi rester attentive aux fragilités et aux besoins qui existent autour d'elle», a souligné Issa Soormally, Officer in Charge de la MauBank.

Parmi les bénéficiaires figure l'Association of Disability Service Providers, qui mène trois projets destinés à quelque 90 élèves présentant un handicap cognitif ou physique. Après l'asphaltage de la cour, des séances d'ergothérapie sont dispensées et une aire de jeux accessible sera prochainement aménagée.

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À Rodrigues, la Trevor Huddleston Association accompagne 52 enfants présentant des déficiences auditives ou des troubles sévères de l'expression orale. Sur une période de 12 mois, parents et enseignants seront formés à la méthode Auditory Oral, tandis que le centre bénéficiera de nouveaux équipements. World Light Kids Villa, pour sa part, a reçu un soutien partiel pour l'acquisition d'un minibus de 29 places destiné aux 23 enfants du foyer.

Le Rotary Club de Bagatelle a permis à 20 enfants atteints de strabisme d'accéder à des consultations spécialisées et aux interventions chirurgicales nécessaires. L'Association Rays of Hope bénéficiera, quant à elle, d'un soutien pendant 12 mois pour assurer le fonctionnement de sa cuisine communautaire.

La santé publique constitue également un axe majeur. Avec 549 nouveaux cas d'infection au VIH recensés en 2024, soit une hausse de 43,7 % par rapport à 2023, la MauBank soutient la campagne de six mois de PILS. Ses 12 sessions communautaires devraient toucher entre 600 et 840 personnes sur des thématiques comme la santé sexuelle, de la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles, de la réduction des risques liés aux substances et du dépistage.

Sur le plan environnemental, We-Recycle étendra la collecte de plastique et de canettes à des établissements et espaces publics, avec une portée estimée à 156 000 personnes. Le financement soutiendra également, pendant 13 mois, deux chauffeurs et deux assistants. PAWS Mauritius organisera, de son côté, un programme de stérilisation et de soins vétérinaires de dix jours pour plus de 200 animaux accueillis en refuge.

«Le progrès prend tout son sens lorsqu'il est à la portée de chacun», a déclaré Sanjay Matadeen, chairman de la MauBank. «Lorsque davantage de personnes peuvent prendre part au progrès, c'est toute la société qui avance.»