Angola: L'État angolais garantit des parcelles de terrain pour l'auto-construction

Luanda — Les administrations municipales du pays ont recensé des parcelles de terrain destinées à être attribuées aux citoyens, en priorité aux jeunes, dans le cadre du Programme national d'auto-construction, a annoncé le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos dos Santos.

Selon le gouvernant, qui s'exprimait mercredi à Luanda lors de la 23e édition du « CaféCipra », cette initiative vise à faciliter l'accès à la propriété en réduisant l'impact financier sur les familles.

Le ministre a expliqué que cette action est menée en partenariat avec l'Ordre des ingénieurs et l'Ordre des architectes d'Angola, institutions qui fournissent des projets techniques simplifiés afin de rationaliser le processus de construction.

Pour garantir un soutien financier, l'Exécutif a conclu des accords avec des banques commerciales afin de créer des lignes de crédit immobilier à taux d'intérêt subventionnés et avec des durées d'amortissement allant jusqu'à 30 ans, conformément au modèle de loyer résoluble de l'État.

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Dans un bref bilan du logement, Carlos dos Santos a indiqué que l'État avait déjà construit environ 350 000 logements, incluant les nouveaux développements urbains, les urbanisations et les projets à impact social.

Il a précisé qu'environ 30 % du quota de logements sociaux était réservé aux jeunes, conformément à la loi.

Abordant la question de l'aménagement du territoire, le ministre a mis en garde contre l'apparition de constructions anarchiques dans les zones à risque et a enjoint les administrations municipales d'accélérer la mise en oeuvre des schémas directeurs municipaux (SDM) pour la réorganisation de la population dans les espaces urbanisés.

Concernant les infrastructures routières, et plus particulièrement l'arrêt des travaux sur la route nationale 100/280 dans le tronçon Namibe/Benguela, le ministre a précisé que le tronçon correspondant à la province de Namibe était presque achevé.

Quant au tronçon de Benguela, dont les travaux sont suspendus pour des raisons financières, le gouvernant a expliqué que le secteur étudiait des solutions alternatives avec un nouveau partenaire, avec la perspective d'une reprise des travaux en 2027 grâce à leur intégration au budget général de l'État (OGE, sigle en portugais).