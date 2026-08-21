Afrique: Le pays et le groupe Huawei examinent des projets de transformation numérique

Luanda — L'Angola et le groupe chinois Huawei ont examiné, jeudi à Luanda, les projets de développement et de transformation numérique en cours dans le pays.

La question a été abordée lors d'une rencontre entre le ministre des Relations extérieures, Téte António, et le directeur exécutif de Huawei pour les pays lusophones d'Afrique subsaharienne, Hou Qiang.

Les deux parties ont évalué les activités de l'entreprise dans les différentes provinces angolaises, notamment les projets d'éducation numérique et de déploiement de réseaux intelligents.

Selon Hou Qiang, Huawei a déjà déployé des infrastructures à large bande dans 13 provinces et formé plus de 8.000 personnes dans les domaines de la numérisation, des réseaux de télécommunications et de la transformation numérique.

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Dans le cadre du Projet d'éducation numérique de l'Angola, l'entreprise a inauguré, mercredi, dans la municipalité de Bembe, province de l'Uíge, une salle d'éducation numérique équipée de 30 ordinateurs et d'un dispositif IdeaHub.

Le projet prévoit la mise en place d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement général, ainsi que le déploiement d'une plateforme nationale de partage de ressources éducatives de base destinée à 21 provinces et à 1.100 établissements d'enseignement primaire et secondaire.

Huawei entretient également des partenariats avec le Gouvernement et des établissements d'enseignement supérieur, notamment à travers le programme Seeds for the Future et les Académies TIC, qui proposent des formations dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'informatique en nuage et de la cybersécurité.

L'entreprise participe par ailleurs à la modernisation des infrastructures de télécommunications, notamment à travers l'extension de la fibre optique et le déploiement de solutions d'énergie verte visant à améliorer la connectivité dans les zones rurales.