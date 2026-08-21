Angola: Le Mozambique Telecom entame des essais via l'ANGOSAT-2

Luanda — L'opérateur public mozambicain de télécommunications TMCEL a récemment entamé des essais de preuve de concept (PoC) via l'ANGOSAT-2, dans le cadre des accords de coopération conclus avec l'Angola dans les domaines spatial et des télécommunications.

Ces essais visent à évaluer l'exploitation des capacités du satellite angolais pour la fourniture de services de télécommunications au Mozambique. Ils constituent une nouvelle étape dans la mise en oeuvre des protocoles d'accord signés en juin dernier, en marge de la 5e Conférence nationale des communications, tenue à Maputo.

Selon une note du Bureau de gestion du Programme spatial national (GGPEN), cette initiative avec TMCEL intervient à la suite des essais concluants réalisés avec la Télévision du Mozambique (TVM), qui avait également lancé une preuve de concept pour la transmission de son signal via l'ANGOSAT-2.

Les essais de la TVM ayant donné des résultats positifs, les deux parties se préparent désormais à conclure un accord commercial permettant la distribution du signal de la télévision publique mozambicaine sur l'ensemble du territoire national grâce au satellite angolais.

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Avec l'entrée de TMCEL dans cette phase d'essais, l'ANGOSAT-2 renforce sa présence sur le marché régional et confirme le potentiel de l'infrastructure spatiale angolaise à accompagner les opérateurs de télécommunications et de radiodiffusion d'autres pays africains.

La coopération entre l'Angola et le Mozambique s'inscrit également dans la stratégie d'expansion régionale des services liés à l'ANGOSAT-2. Elle vise à transformer les capacités spatiales disponibles en solutions concrètes de connectivité et de communication au bénéfice des pays de la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).