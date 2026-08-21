Angola: Le pays et les Nations Unies examinent le renforcement de leur coopération environnementale

Luanda — La ministre angolaise de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, et la coordonnatrice résidente des Nations Unies en Angola, Amanda Khozi Mukwashi, ont examiné, jeudi à Luanda, les moyens de renforcer la coopération dans le cadre du partenariat entre l'Angola et l'ONU.

Au cours d'une audience accordée par la ministre de l'Environnement, les deux responsables ont évalué les perspectives de coopération axées notamment sur la protection de l'environnement, le développement durable et la lutte contre les changements climatiques, en adéquation avec les Objectifs de développement durable (ODD).

La rencontre, qui a également permis à Amanda Khozi Mukwashi de se présenter officiellement en tant que nouvelle coordonnatrice résidente des Nations Unies en Angola, a été l'occasion de présenter les axes de l'appui technique et stratégique envisagé pour accompagner les priorités nationales dans le secteur.

Amanda Khozi Mukwashi prend la tête du Système des Nations Unies en Angola après avoir achevé, en février 2026, sa mission de coordonnatrice résidente au Lesotho, fonction à laquelle elle avait été nommée en janvier 2022.

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Forte de plus de 25 années d'expérience dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités, Mukwashi a notamment occupé le poste de directrice générale de Christian Aid, une organisation internationale non gouvernementale active dans les domaines du développement et de l'aide humanitaire.

La diplomate a également travaillé au sein du Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU), en Allemagne, où elle a exercé successivement les fonctions de cheffe du Département des connaissances et de l'innovation dans le volontariat et de cheffe des Services consultatifs.