Afrique: Le MIREX prépare la Commission mixte bilatérale Angola-Argentine

Luanda — Le ministère angolais des Relations extérieures (MIREX) a tenu, mercredi à Luanda, une réunion préparatoire de la Commission mixte bilatérale Angola-Argentine, prévue en septembre prochain à Buenos Aires.

La réunion, présidée par le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Custódio Vieira Lopes, a permis d'évaluer l'état de la coopération bilatérale et de définir les priorités de l'Angola pour la prochaine session.

Les secrétaires d'État de différents secteurs ont présenté l'état d'avancement des engagements pris dans le cadre de la coopération avec l'Argentine, ainsi que les priorités pour le prochain cycle de coopération.

La rencontre a également porté sur les aspects logistiques et protocolaires de la Commission mixte, en vue d'harmoniser la position de la partie angolaise.

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La coopération entre les deux pays couvre notamment les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, des transports, du tourisme, de la science, de la technologie et de l'innovation, des droits de l'homme, de la sécurité et du commerce.

L'Angola entend renforcer l'attraction des investissements argentins dans les secteurs prioritaires de son économie, tandis que l'Argentine manifeste son intérêt pour l'approfondissement de la coopération économique et la participation de ses entreprises à des projets structurants en Angola.

La Commission mixte bilatérale Angola-Argentine constitue le principal mécanisme de concertation politique, économique et technique entre les deux pays.