Angola: Le Gouvernement angolais plaide pour une protection sociale plus durable et inclusive

Luanda — Le Gouvernement angolais défend une protection sociale toujours plus étendue, durable et inclusive, fondée sur l'articulation de ses différents piliers, notamment le mutualisme, a déclaré jeudi à Luanda le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro Filipe.

S'exprimant à l'ouverture d'un séminaire consacré à la mise en oeuvre du régime juridique de supervision financière des associations mutualistes, le responsable a indiqué que 26 associations mutualistes sont actuellement enregistrées, regroupant plus de 233.000 adhérents, tandis que sept autres sont en cours d'enregistrement.

Selon Pedro Filipe, ces adhérents méritent toute l'attention et le sens des responsabilités des acteurs concernés, dans la mesure où le secteur implique des personnes, des familles, des cotisations ainsi que des attentes légitimes en matière de protection sociale.

Pour le secrétaire d'État, la supervision financière doit être considérée à la fois comme une finalité et un instrument de protection des adhérents et de renforcement de la confiance dans le système mutualiste. Elle doit notamment permettre de concilier autonomie et responsabilité, solidarité et viabilité, ainsi que liberté d'association et protection des adhérents.

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De son côté, la présidente du Conseil d'administration de l'Agence angolaise de régulation et de supervision des assurances (ARSEG), Filomena Manjata, a souligné que les missions fondamentales des associations mutualistes consistent à accorder à leurs adhérents des prestations de sécurité sociale et de santé.

À ce titre, a-t-elle poursuivi, leur activité est directement liée aux objectifs du Gouvernement visant à renforcer et à développer, de manière complémentaire, les systèmes de protection sociale.

Elle a précisé que la supervision financière confiée à l'ARSEG vise à garantir la régularité des opérations et la gestion appropriée des ressources et actifs financiers confiés aux associations mutualistes par leurs adhérents, afin de leur permettre de s'acquitter durablement des obligations et prestations sociales prévues par leurs statuts.

Le rôle de l'ARSEG consiste notamment à suivre et à évaluer la situation financière des associations, ainsi qu'à favoriser les conditions nécessaires à leur viabilité financière, en identifiant les risques et en contribuant au renforcement de la transparence, de la bonne gouvernance et des mécanismes de contrôle, a-t-elle expliqué.

Filomena Manjata a souligné que l'institution tient compte des spécificités propres aux associations mutualistes, notamment leur nature juridique, leurs objectifs, le régime applicable à leur constitution, les caractéristiques de leurs activités ainsi que l'autonomie de leurs adhérents.