Angola: Le Gouvernement angolais adopte des mesures pour accroître le flux de touristes dans le pays

Luanda — La Commission économique du Conseil des ministres a approuvé, jeudi à Luanda, un décret présidentiel portant mesures destinées à stimuler l'investissement privé dans le secteur du tourisme et à accroître le flux de touristes en Angola.

Le texte, adopté lors de la 3e réunion ordinaire de la Commission économique du Conseil des ministres, présidée par le Chef de l'État, João Lourenço, vise à promouvoir un tourisme durable, compétitif et transversal, ainsi qu'à préserver la biodiversité, à accroître l'emploi local et à favoriser le bien-être des populations concernées.

Selon le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, le décret tient compte du niveau actuel de développement du marché de l'hospitalité dans le pays, qui a réussi, a-t-il relevé, à passer du statut de destination méconnue à celui de destination émergente.

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Il a notamment souligné les progrès réalisés dans la promotion de la destination Angola à travers les marques « Visit Angola, The Rhythm of Life » et « Meeting Angola, The Meeting Room in Africa », qui ont permis au pays d'être présent sur les principales plateformes internationales consacrées au tourisme et de bénéficier d'une couverture médiatique suffisante pour s'imposer parmi les marchés émergents du secteur.

S'exprimant devant la presse, le ministre a également mis en avant la consolidation des projets d'investissement public dans les principales zones touristiques, notamment à Cabo Ledo (Icolo e Bengo), dans les baies des Pipas, des Três Irmãos, de Tômbwa (Namibe) et de Quicombo (Cuanza-Sul), pour un investissement évalué à quelque 700 millions de dollars.

Dans le cadre de la stratégie de dynamisation du tourisme, Márcio Daniel a également évoqué l'approbation récente de l'investissement public destiné au Pôle de développement touristique de l'Okavango.

« Le Gouvernement fait sa part pour attirer également l'investissement privé et l'associer, dans le cadre d'un partenariat public-privé, au développement de l'industrie de l'hospitalité », a-t-il ajouté.

Márcio Daniel a rappelé que le pays avait déjà consolidé la promotion de la destination et qu'il devait désormais renforcer l'attraction des investissements privés dans les différentes zones touristiques.

La stratégie visant à attirer les capitaux privés dans le secteur définit plusieurs segments prioritaires, notamment le tourisme d'affaires et d'événements (réunions, incentives, conférences et expositions - MICE, selon l'acronyme anglais), le tourisme balnéaire, avec un littoral de 1.600 kilomètres, ainsi que le tourisme de nature, qui bénéficie d'un important potentiel dans les zones de conservation environnementale.

« Nous ne partons pas de zéro, car le travail que nous menons commence déjà à porter ses premiers fruits. À titre d'exemple, une entité liée aux Émirats arabes unis a récemment annoncé un investissement à Cabo Ledo pour y développer des hôtels et des complexes touristiques », a-t-il conclu.