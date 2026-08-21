Angola: La Police évoque le non-respect d'une directive lors de l'intervention à Uíge

Luanda — La Police nationale a justifié, ce jeudi, l'intervention policière enregistrée le 8 août dans la province d'Uíge par le rassemblement de militants de l'UNITA dans un lieu non autorisé par les autorités administratives et la nécessité de rétablir l'ordre et la tranquillité publics.

Ces éclaircissements ont été apportés par le deuxième commandant général de la Police nationale, le commissaire en chef Orlando Bernardo, lors d'une conférence de presse tenue à Luanda sur les événements survenus dans cette province.

Les incidents se sont produits lors d'un acte politique organisé par l'UNITA pour commémorer le 92e anniversaire de la naissance de son fondateur, Jonas Savimbi.

Selon le responsable, la directive relative au changement du lieu de l'acte avait été communiquée en temps opportun aux responsables de cette formation politique, mais n'a pas été respectée, ce qui a conduit à l'intervention de la Police nationale afin de garantir l'ordre et la tranquillité publics.

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Orlando Bernardo a affirmé que la Police avait agi conformément aux niveaux d'intervention définis et en fonction du degré de risque et de menace identifiés sur place.

La Police nationale a rejeté toute transformation d'un incident policier en différend politique ou partisan et a soutenu que des situations de cette nature doivent être examinées à la lumière des faits, des circonstances concrètes et du cadre légal applicable.

« Une intervention policière ne doit pas être jugée sur la base de récits politiques, mais à partir des faits, des circonstances concrètes dans lesquelles ils se produisent et du cadre légal applicable », a déclaré le deuxième commandant général.

Le responsable a expliqué que l'exercice du droit de manifestation doit respecter la Constitution, la loi, les droits des tiers, l'ordre public ainsi que les décisions légitimes des autorités compétentes.

Plus de quatre cents manifestations encadrées

Orlando Bernardo a indiqué que la Police nationale avait encadré, au cours des douze derniers mois, 442 manifestations de nature politique et partisane dans différentes régions du pays.

Sur ce total, 14 % ont donné lieu à des troubles à l'ordre public de la part des manifestants et ont revêtu un caractère violent, avec une incidence plus élevée dans les provinces de Luanda, Benguela, Huíla, Cabinda, Huambo et Uíge.

Ces données, selon le responsable, démontrent que la Police nationale agit sans distinction de nature politique ou partisane, en fonction de la nature de l'incident, du degré de risque et de la menace identifiée.

Concernant le recours à la force, Orlando Bernardo a expliqué qu'il constitue un moyen légal à la disposition de la Police dans les situations où les autres mécanismes d'intervention s'avèrent insuffisants pour assurer le rétablissement de l'ordre ainsi que la protection des personnes et des biens.

Le responsable a réaffirmé le caractère républicain et apolitique de la Police nationale et appelé les organisations politiques et de la société civile à exercer leurs droits dans le respect du cadre constitutionnel et légal.

Il a également conseillé aux différentes forces politiques de faire preuve de davantage de responsabilité et de sérénité durant les périodes liées aux processus électoraux, afin d'éviter des situations susceptibles de provoquer une instabilité sociale.

La Police nationale, a-t-il assuré, continuera à accomplir sa mission avec fermeté, équilibre et sens des responsabilités, sans discrimination d'ordre politique, partisan ou social.

Il a enfin souligné que, face à toute intervention, les faits, la loi et les institutions doivent prévaloir.