Angola: L'ambassadeur congolais souligne les progrès économiques et sociaux au pays

Luanda — L'ambassadeur de la République du Congo, David Madouka, a salué à Luanda les progrès politiques, économiques et sociaux enregistrés en Angola ces dernières années, fruits de l'engagement de l'Exécutif en faveur du bien-être de la population.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Congo, célébré samedi 15 août, le diplomate a déclaré que son pays suivait avec grand intérêt le processus de consolidation de la démocratie, de stabilisation institutionnelle et de développement économique en Angola.

« Je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations au gouvernement et au peuple angolais, qui mettent tout en oeuvre pour consolider ces avancées. Nous constatons avec satisfaction les progrès accomplis par l'Angola, dont la poursuite nous permettra de transformer les bonnes relations que nous entretenons en résultats économiques concrets », a-t-il dit.

Il a notamment souligné ces progrès dans les domaines du commerce, des investissements croisés, des transports, de l'énergie, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie et du tourisme.

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À cette occasion, le diplomate a indiqué que l'Angola et le Congo entretiennent des relations historiques d'amitié et de coopération, rappelant la dernière visite du président João Lourenço à Brazzaville en janvier 2025.

David Madouka a également salué l'excellent niveau des relations actuelles entre le MPLA et le PCT, les partis au pouvoir en Angola et en République du Congo.

« Les relations politiques sont excellentes, car les deux partis au pouvoir ont des liens historiques. Les présidents fondateurs du MPLA, Agostinho Neto, et du PCT, Marien Ngouabi, entretenaient déjà de très bonnes relations avant même l'indépendance de l'Angola, relations qui se sont ensuite consolidées par la signature d'accords permettant, entre autres, la construction d'écoles et l'échange de biens immobiliers entre les deux États », a-t-il rappelé.

Le diplomate a alors exprimé l'intérêt du Congo à coopérer avec l'Angola dans tous les secteurs économiques, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, le commerce transfrontalier, ainsi que les transports routier et aérien.

« Nous devons revitaliser cette coopération économique. Elle est très fructueuse dans les secteurs du transport aéroportuaire, avec la compagnie TAAG, du commerce transfrontalier et de la formation du personnel militaire et policier », a-t-il affirmé.

Dans cette optique, il a plaidé pour l'organisation de forums économiques afin de permettre aux acteurs et investisseurs des deux États d'échanger sur les opportunités d'investissement.

« Les secteurs du commerce et de l'investissement doivent être renforcés pour l'avenir économique de ces deux pays liés par l'histoire et la géographie. Le Congo et l'Angola dynamisent leurs échanges commerciaux grâce à la frontière terrestre de Massabi-Tchiamba Nzassi », a-t-il ajouté.

Concernant le 66e anniversaire de l'indépendance nationale, l'ambassadeur a souligné que cette date symbolise l'accession du peuple congolais à la souveraineté nationale, à la liberté et à la dignité.

Selon le diplomate, l'indépendance est aussi une responsabilité, notamment celle de permettre au peuple congolais de décider de son propre avenir, de préserver la paix et la cohésion nationale, de promouvoir le patriotisme et de donner plus d'espoir à la population, en particulier aux jeunes et aux femmes.

Interrogé sur les progrès accomplis par la République du Congo au cours de ses 66 années d'indépendance, la source a souligné que le pays est passé d'un territoire nouvellement indépendant à un État doté de ses propres institutions, d'importantes ressources économiques, d'une population plus instruite et d'infrastructures plus développées.

Il a toutefois reconnu que plusieurs défis subsistent, notamment la diversification de l'économie, en vue de réduire la dépendance au pétrole, et la consolidation de la souveraineté nationale, de la paix et de l'unité.

« Nous sommes convaincus que cette diversification, déjà amorcée par le Gouvernement congolais, jettera les bases d'un développement plus harmonieux et dynamique, capable de garantir le bien-être de toutes les couches de la population », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que « la République du Congo, malgré les progrès remarquables accomplis, est confrontée à plusieurs défis, dont la diversification de l'économie, qui figure parmi les axes prioritaires du programme social du président Denis Sassou Nguesso, et l'accélération de la marche vers le développement », a-t-il conclu.