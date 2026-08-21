Afrique: Basket - Le pays termine son stage en Europe par une victoire

Luanda — La sélection nationale masculine senior de basketball a conclu, jeudi, son stage de préparation en Europe par une victoire face à la Bulgarie (82-75), lors de son deuxième et dernier match de préparation en vue de la fenêtre de qualification pour la Coupe du monde 2027, prévue au Qatar.

Le meneur Childe Dundão, auteur de 23 points, a été le meilleur marqueur de la rencontre, qui a précédé les prochaines échéances de la fenêtre de qualification, prévues du 27 au 30 août à Dakar, au Sénégal.

Lors de son premier match de préparation, disputé mercredi face à la Slovaquie, l'Angola, champion d'Afrique en titre, s'était incliné 63-73.