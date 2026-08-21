Angola: L'INAPEM investit dans les talents pour dynamiser l'économie créative

Lubango ( — L'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM) a lancé, mercredi à Huíla, un programme d'accompagnement des talents, baptisé Recreia, axé sur la promotion d'initiatives innovantes.

Présentant le projet lors de l'ouverture de la 33e édition de l'Expo Huíla, qui s'achève dimanche prochain, la directrice de l'INAPEM à Huíla, Julieta de Oliveira, a expliqué que Recreia vise à transformer les idées en entreprises pérennes et comprend des actions de formation, d'accompagnement technique et de mise en relation des porteurs de projets avec le marché.

Elle a précisé que ce programme s'adresse aux créatifs, artistes, entrepreneurs culturels et jeunes porteurs de projets ou d'idées dans le domaine de l'économie créative, désireux de professionnaliser leurs activités et d'assurer une plus grande pérennité à leurs affaires.

Elle a ajouté que le programme entend renforcer l'économie créative en Angola, en favorisant l'auto-emploi, la formalisation des affaires, la génération de revenus et la création de conditions propices à l'insertion professionnelle des projets sur le marché.

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La responsable a affirmé que Recria ne finance pas directement les participants, mais prépare les projets afin de faciliter l'accès aux investisseurs et aux partenaires financiers.

« Nous ne finançons pas directement ce projet, mais nous facilitons l'accès aux opportunités, aux investisseurs et aux partenaires financiers », a-t-elle expliqué.

Julieta de Oliveira a indiqué que le programme est structuré en étapes successives, depuis le premier contact du promoteur avec Recria jusqu'au développement et à la croissance de l'entreprise, avec un accompagnement technique à chaque étape.

Elle a ajouté que l'inscription se fera via une plateforme où les personnes intéressées pourront soumettre leurs projets, qui seront ensuite sélectionnés par une équipe technique pour une formation et un suivi.

La responsable a affirmé que le programme se poursuivra jusqu'à l'année prochaine, même si le nombre de bénéficiaires attendus dans la province de Huíla n'est pas encore connu.

Elle a souligné que la création d'emplois, notamment pour les jeunes, est l'un des principaux résultats escomptés.

Elle a mentionné que l'INAPEM développe d'autres programmes de soutien à l'entrepreneuriat, notamment Twendey, destiné à accélérer et à incuber les jeunes entreprises, tandis que Replica vise à faciliter les processus de franchise entre franchiseurs et franchisés.

Julieta de Oliveira a précisé que Replica permet aux jeunes entrepreneurs de reproduire des modèles économiques ayant déjà fait leurs preuves, avec le soutien de l'INAPEM tout au long du processus.

Le responsable a réaffirmé que ces initiatives visent à créer des conditions plus favorables aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise et aux créateurs afin qu'ils puissent transformer leurs idées en entreprises viables et pérennes.

L'INAPEM est un organisme d'administration indirecte de l'État angolais, placé sous la tutelle du ministère de l'Économie. Il est chargé de la mise en oeuvre des politiques et stratégies de renforcement des capacités et de financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Il joue un rôle fondamental dans la mise en oeuvre des politiques de soutien à l'entrepreneuriat national, en agissant dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités des MPME, de la promotion de l'entrepreneuriat et du suivi de son développement.