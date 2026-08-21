Angola: Des dirigeants analysent la situation du marché du diamant au pays

Dundo ( — Des représentants de compagnies minières et d'entreprises, de l'Institut géologique, du Laboratoire national du diamant d'Angola, et d'autres organismes, se réunissent à Lunda-Norte depuis mercredi pour analyser les problèmes liés à la production et à la vente de diamants dans le pays.

Réunis pour le troisième bilan semestriel de la production de diamants, les présidents des conseils d'administration, les administrateurs et autres dirigeants présenteront un bilan des actions menées, des projets de responsabilité sociale, des perspectives en matière de durabilité économique et environnementale, ainsi que d'autres aspects relatifs au sous-secteur du diamant.

Pendant trois jours, la rencontre sera essentiellement consacrée à l'évaluation des niveaux de production de diamants, ainsi qu'à l'analyse de la situation actuelle des marchés national et international, afin de trouver des solutions au faible prix des diamants naturels et de lutter contre la concurrence des diamants synthétiques.

Lors de l'ouverture des travaux, le président du conseil d'administration de l'Endiama, Ganga Júnior, a réaffirmé la nécessité d'adopter des stratégies pour inverser la tendance actuelle du prix constamment bas du diamant sur le marché international.

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Il a souligné que le pays traverse une période difficile dans le secteur minier diamantaire, une situation qui a des répercussions mondiales et qui a entraîné une baisse des prix d'environ 50 % ces trois dernières années, malgré une augmentation constante de la production.

La première journée de discussions a permis d'aborder les thèmes « L'importance du sous-secteur des ressources minérales dans la responsabilité sociale » et « Transformer les diamants en levier de développement », les échanges ayant abouti à des clarifications et à la collecte de suggestions des initiatives visant à diversifier l'économie et à générer des revenus.

Ce jeudi et vendredi, le programme comprendra, entre autres, des présentations et des débats sur les thèmes suivants : « Rentabilité et durabilité des opérations minières », « Principes et bonnes pratiques opérationnelles », « Solutions technologiques pour la compétitivité minière » et « Solutions financières pour l'industrie minière ».