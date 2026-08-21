Angola: Football - Le champion vise la victoire pour son entrée en lice au Girabola

20 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/WR/BS

Luanda — L'entraîneur du Petro de Luanda, João Pedro Sousa, a estimé qu'une victoire était importante pour maintenir la dynamique victorieuse, vendredi, face au Desportivo de Lunda Sul, à l'occasion de la première journée du Championnat national « Girabola 2026/27 », au stade Sagrada Esperança, à Dundo (15h00).

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi au Catetão, en prélude à la rencontre, le technicien a indiqué rester concentré sur une stratégie fondée sur un jeu offensif et une équipe tactiquement solide, les « Pétroliers » ayant pour mission de maintenir leur dynamique victorieuse et de poursuivre la réalisation de leurs objectifs.

L'entraîneur « pétrolier » a souligné la nécessité de progresser et d'améliorer plusieurs secteurs à chaque rencontre, notamment dans les couloirs, après avoir tiré les enseignements du match de la Supercoupe, remportée dimanche dernier face au Wiliete.

Selon João Sousa, bien qu'il s'attende à une rencontre difficile en raison de la qualité défensive et du pressing de l'équipe adverse la saison dernière, les deux formations disposent d'une qualité tactique leur permettant de modifier leur style de jeu.

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Concernant son effectif, il a assuré que le défenseur central Kinito purgera son deuxième match de suspension, tandis que les autres joueurs sont aptes à disputer la rencontre.

De son côté, le gardien de but Hugo Marques a déclaré conserver la même détermination et rester concentré sur le travail accompli afin de réaliser une excellente saison.

S'agissant de ses 150 matches sous les couleurs du Petro de Luanda, il a cité l'alimentation et la discipline mentale parmi les principaux facteurs de sa longévité, ainsi que l'humilité et le respect des obligations quotidiennes.

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