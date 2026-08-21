Angola: Oliveira Gonçalves à la tête de la Commission de gestion de Sagrada

Dundo — L'ancien sélectionneur angolais de football, Oliveira Gonçalves, a été désigné, mercredi 19, coordinateur de la Commission de gestion du Groupe sportif Sagrada Esperança de Lunda-Norte, pour une période de 90 jours.

La désignation de l'ancien entraîneur de la sélection nationale angolaise est intervenue lors de l'Assemblée extraordinaire du club, qui a délibéré sur la demande de démission du président José Tomás Muacabalo, présentée en juillet dernier.

Oliveira Gonçalves sera secondé par José dos Santos Rosa, Carlos dos Santos, Lourenço Cariata et Elísio Mateus, en qualité de membres de la présidence du Sagrada Esperança, jusqu'à la désignation définitive du futur président.

À cette occasion, Oliveira Gonçalves a indiqué que sa priorité serait de créer les conditions nécessaires à la tenue de l'Assemblée ordinaire et, par conséquent, à l'élection de la future direction.

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Il a affirmé que, durant les trois mois de son mandat, il accordera la priorité à l'organisation de l'équipe de football, sans négliger les autres disciplines, en vue d'une prestation positive en Ligue Unitel-Girabola 2026/27, qui débute samedi 22 avec la réception du Bravos do Maquis, avec pour objectif d'améliorer la 10e place obtenue la saison dernière.

Il a estimé que le Sagrada Esperança dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la réalisation de cet objectif. Il entend également traiter les questions en suspens, notamment celles liées aux dettes et à la direction de l'ENDIAMA, entreprise sponsor du club.

Outre son passage à la tête des « Palancas Negras », marqué notamment par la participation à la Coupe du monde de football en Allemagne, en 2006, la même année où l'Angola a disputé la CAN en Égypte, puis en 2008 au Ghana, Oliveira Gonçalves avait auparavant remporté, en 2001, le titre de champion d'Afrique des moins de 20 ans en Éthiopie.