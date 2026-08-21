Ile Maurice: Un programme d'infrastructures en plusieurs phases

Un an après la publication du Land Drainage Master Plan (LDMP) le 25 août 2025, le ministère des Infrastructures nationales passe de l'analyse réglementaire au déploiement sur le terrain, dans les 16 zones à haut risque (15,5 % du territoire). Les permis non conformes sont systématiquement rejetés dans les 11 % du territoire classés à risque mortel ; les plans doivent s'aligner sur le modèle 3D de la Land Drainage Authority (LDA) ; et la cartographie des risques est mise à jour tous les six mois.

La LDA gère, avec la National Development Unit et Drains Infrastructure Construction Ltd, un portefeuille de plusieurs milliards de roupies, dont Rs 845 millions dédiées aux travaux urgents, un programme de Rs 2 milliards pour l'Est (phase 1 à Débarcadère, Rs 184 millions), un projet à Unité confié à Transway Construction Ltd, un drain d'interception à Forest-Side (Rs 138 millions), des bassins de rétention à Bambous avec Medine (Rs 400 millions), le système de l'avenue Belle Source (Rs 217,1 millions) et un canal de 820 m récemment achevé à St-Jean.

Le projet Adapt Action, soutenu par l'Agence française de développement, introduit le concept de ville-éponge. Les propriétaires dont les eaux de toiture s'écoulent sans dispositif de rétention s'exposent à des amendes de Rs 2 000 à Rs 10 000. À Morcellement Ramlagan, Vallée-desPrêtres, zone à haut risque sur la rivière Lataniers marquée par les crues de 2022 et 2024, le ministre Ajay Gunness a annoncé mercredi le démarrage imminent des travaux. Un mur de protection de 240 mètres est en construction le long de la rive est.