Ile Maurice: Six clients versent Rs 1,17 million pour des voyages jamais effectués

Une série de plaintes déposées à la police en début de semaine fait état d'une importante escroquerie présumée impliquant une agence de voyages. Au moins six personnes affirment avoir versé au total Rs 1,17 million pour des voyages à l'étranger qui n'auraient finalement pas eu lieu, sans obtenir de remboursement. Le principal suspect, Appiah Lokesh, est actuellement détenu au poste de police de Rose-Hill dans le cadre d'affaires similaires. Les victimes avaient découvert sur Facebook des publications de l'agence proposant des voyages en groupe vers Dubaï, Bangkok, Pattaya, Phuket, la Malaisie, le Vietnam et Bali.

Un technicien de 53 ans, habitant Arsenal, affirme avoir conclu en janvier un forfait comprenant cinq destinations à Rs 90 500, réglé par carte bancaire au bureau de l'agence, pour un départ prévu du 9 au 20 mars. N'ayant plus réussi à joindre le responsable, il a porté plainte et remis son relevé bancaire ainsi que le reçu du paiement aux enquêteurs. Une enseignante de 36 ans, de Montagne-Blanche, dit avoir versé Rs 198 000 en trois transactions pour un voyage prévu du 22 juillet au 9 août, et être restée elle aussi sans nouvelles après avoir tenté de contacter le responsable.

Un Health and Safety Officer de 52 ans évoque un forfait pour quatre personnes convenu à Rs 370 000, dont son épouse aurait payé Rs 363 000 en deux versements de Rs 270 000 et Rs 93 000. Le voyage, prévu en avril, a été reporté à plusieurs reprises ; depuis début août, le responsable ne répond plus aux appels ni aux messages. Le plaignant affirme s'être rendu à son domicile, où le père du suspect lui aurait promis un remboursement par tranches.

Un retraité de 71 ans affirme avoir payé Rs 145 000 avant de demander l'annulation de son voyage pour raisons médicales, sans jamais être remboursé. Un autre retraité, âgé de 82 ans, dit avoir versé Rs 175 000 pour un voyage plusieurs fois repoussé ; à son passage au bureau de l'agence, il l'a trouvé fermé. Enfin, un Consumer Officer de 30 ans affirme avoir payé Rs 197 000 le 4 juillet pour un voyage en groupe, sans jamais obtenir de réponse du responsable par la suite.

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Les victimes ont remis leurs relevés bancaires et leurs reçus de paiement à la police et une enquête est en cours pour déterminer l'ampleur du préjudice et identifier d'éventuelles autres victimes.

Prières contre bijoux : une quadragénaire arnaquée de Rs 350 000

Une habitante de Petit-Raffray, âgée de 49 ans, a porté plainte au poste de police de Beau-Bassin, mardi, alléguant avoir été escroquée de bijoux d'une valeur estimée à Rs 350 000 par un prêtre proposant des prières contre la négativité et liées à l'astrologie. La quadragénaire avait découvert le profil de l'homme sur Facebook en avril. Il se serait présenté comme un prêtre d'origine indienne domicilié à Beau-Bassin et elle se serait rendue chez lui pour participer à des prières. En juillet, il lui aurait demandé plusieurs objets pour un rituel d'une semaine, dont ses bijoux en or (un collier, deux bracelets et une paire de boucles d'oreilles).

Le 12 juillet, elle l'aurait rencontré à la municipalité de Quatre-Bornes pour lui remettre un sac contenant les bijoux, avant de l'accompagner chez lui ; il lui aurait alors annoncé un changement de lieu pour les prières, avec l'adresse à venir le lendemain. Mais le 13 juillet, il lui aurait affirmé avoir été arrêté, que la police avait saisi le sac, et qu'il devait être déporté vers l'Inde le 19 août. Une enquête est en cours pour retracer les objets remis au suspect.