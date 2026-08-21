Ile Maurice: Choolun en cavale ou déjà hors du territoire ?

L'enquête sur la tentative d'importation de 155,7 kilos de cannabis entre La Réunion et Maurice prend une tournure de plus en plus complexe. À mesure que les limiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) avancent dans leurs investigations, un constat s'impose : plusieurs personnages clés de ce dossier ou de leur entourage proche demeurent introuvables sur le territoire mauricien, ravivant les interrogations sur d'éventuelles fuites organisées et sur les ramifications d'un réseau qui semble dépasser largement le cadre de cette seule cargaison.

Shaan Kumar Choolun (photo), 43 ans, alias Mithun, est recherché par l'ADSU depuis plusieurs jours. Une escouade de police s'est rendue à son domicile familial de La Marie, sans succès. Face à cette disparition, les Casernes centrales ont publiquement rappelé les risques encourus par quiconque aiderait à le dissimuler, sous l'article 172 du Code pénal, qui sanctionne le fait d'héberger un fugitif.

Reste une question que peu osent formuler ouvertement : Mithun Choolun a-t-il pu, lui aussi, quitter le territoire mauricien ? Le scénario n'a rien d'improbable. Un précédent tout proche existe dans ce même dossier élargi de trafic de stupéfiants : celui de Yanesh Chimajee, alias Dany, skippeur bien connu de La Gaulette. Recherché dans une affaire distincte de saisie de 13,4 kg de cannabis, ce dernier a réussi à embarquer sur un vol au départ de Maurice. Avant que les enquêteurs ne puissent l'intercepter, il aurait franchi les couloirs de l'immigration sans être inquiété.

Si un tel scénario a pu se dérouler dans une affaire connexe, rien n'exclut que Mithun Choolun ait tenté, ou tente encore, d'emprunter une voie similaire, que ce soit vers La Réunion ou Madagascar, deux destinations régulièrement citées dans les circuits de fuite empruntés par des individus recherchés dans la région.

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Un puzzle familial qui interroge

Au-delà du cas Choolun, c'est l'ensemble du dossier qui prend des allures de puzzle aux pièces manquantes. Parmi les suspects déjà interpellés figure Daniel José Auguste, dit Bobo, agriculteur de 60 ans originaire de Tamarind Falls, arrêté après Ravindra Chimajee et Gulshan Govind. Or son frère, Patrick Auguste, présenté comme un trafiquant notoire, demeure introuvable sur le territoire mauricien. Une situation qui, curieusement, fait écho à celle de la fratrie Chimajee : tandis que Ravindra, dit Kris, est détenu, son frère Yanesh a lui aussi disparu du radar policier, après avoir quitté le pays par voie aérienne.

Cette répétition d'un même schéma, où le frère d'un suspect arrêté se retrouve absent au moment crucial de l'enquête, alimente les hypothèses des enquêteurs sur l'existence d'un réseau familial structuré, capable d'organiser rapidement l'exfiltration de ses membres les plus exposés dès qu'une arrestation intervient dans l'entourage proche.

La trace du Ford Raptor

Sur le terrain, les enquêteurs s'attachent à reconstituer les déplacements de Daniel Auguste, en particulier les 26 et 27 juillet, jugés déterminants dans la chronologie de cette tentative d'importation. Un véhicule concentre à lui seul une partie des soupçons: un Ford Raptor de couleur bleue, qui, selon l'ADSU, aurait été utilisé dans ce trafic. Recherché pendant plusieurs jours, il a finalement été localisé, dans la nuit de samedi à dimanche, dissimulé dans la cour d'une maison inoccupée à Sodnac, Quatre-Bornes. Le propriétaire des lieux, un cuisinier de 24 ans, a été entendu par les enquêteurs mais il nie toute connaissance de la présence du véhicule sur sa propriété. Une perquisition menée en parallèle chez un chauffeur de 54 ans, à Rose-Hill, n'aurait rien donné : l'homme a été exclu de l'enquête après avoir convaincu les policiers de son absence de lien avec le Ford Raptor.

La piste des fournisseurs réunionnais de Franklin à l'époque

C'est cependant la dimension la plus troublante de ce dossier qui retient l'attention des enquêteurs : le lien avec le réseau de Jean Hubert Celerine, dit Franklin, incarcéré à La Réunion pour blanchiment d'argent. Mithun Choolun, présenté comme un ancien prête-nom présumé de Franklin, est aujourd'hui soupçonné d'avoir repris les rênes de ce réseau. Selon les éléments recueillis, ce serait précisément le carnet de contacts constitué par Franklin du temps où il opérait encore librement à Maurice qui aurait été mobilisé pour organiser l'acheminement des 155,7 kg de cannabis, dans l'opération qui aurait finalement échoué à la Rivière du Mât, à La Réunion, le 26 juillet dernier.

Cette continuité présumée entre l'ancien et le nouveau réseau soulève une question centrale pour les enquêteurs : les fournisseurs réunionnais impliqués dans cette tentative avortée seraient-ils les mêmes que ceux qui, à l'époque, alimentaient déjà les circuits de Franklin lorsque ce dernier était encore actif sur le sol mauricien ? Si cette hypothèse venait à se confirmer, elle changerait considérablement l'ampleur du dossier, transformant une simple affaire de saisie en la mise au jour d'une filière durable, capable de survivre à l'incarcération de son fondateur en se reconstituant autour de nouveaux relais.

Entre-temps, Gulshan Govind, l'époux de l'ex-junior minister Véronique Leu-Govind, reste détenu jusqu'au 24 août, tandis que l'ADSU poursuit ses recherches pour tenter de mettre la main sur les derniers maillons manquants de ce réseau aux ramifications de plus en plus étendues.