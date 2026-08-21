Afrique de l'Ouest: L'école de Tivaouane - Un creuset de savoir en Afrique de l'Ouest

Tivaouane est devenue, sous l'impulsion de Seydi El Hadji Malick Sy, un pôle intellectuel relié aux grands centres du savoir musulman. Une dynamique qui a façonné l'identité cosmopolite de la Tijâniyya.

Fondée par Seydi El Hadji Malick Sy au début du XXe siècle, l'école de Tivaouane a dépassé sa vocation de simple lieu d'enseignement religieux. Véritable foyer de formation intellectuelle et spirituelle, elle a façonné des générations de mouqadams (érudits), favorisé le brassage des peuples et jeté les bases du rayonnement international de la Tijâniyya.

Mieux, elle a joué un rôle déterminant dans la construction d'un cosmopolitisme religieux, lequel continue d'inspirer les Tidianes. Disciple et non moins professeur d'anglais, Pape Amadou Sall voit l'école de Tivaouane comme un haut lieu du savoir et de la culture. Elle est, rappelle-t-il, une institution qui a formé d'éminents maîtres de la voie tidiane, les muqaddams, chargés de diffuser l'enseignement de Seydi El Hadji Malick Sy.

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Selon lui, cette école a, très tôt, concilié tradition et modernité. Pape Amadou Sall souligne également que l'historien David Robinson considère comme un accomplissement majeur de Maodo le fait d'avoir amené l'administration coloniale française à distinguer les Tidianes wolofs des Tidianes toucouleurs au début du XXe siècle. Le sociologue des religions Dr Cheikh Tidiane Mbaye voit dans la Tivaouane de Mame Maodo un véritable hub intellectuel en Afrique de l'Ouest. Des érudits issus de différentes régions y convergeaient pour approfondir leurs connaissances religieuses, renforçant ainsi le prestige de la cité religieuse et le rayonnement international de la Tijâniyya.

Pour lui, cette vocation historique mérite aujourd'hui d'être ravivée par le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique ainsi que du tourisme religieux et intellectuel.

Seydi El Hadji Malick Sy avait une idée claire de sa stratégie pédagogique.

Le guide religieux avait mis en place un système fondé sur une logique de centralisation, de décentralisation puis de recentralisation, explique Mouhamadou Mounirou Sy. « Les universités populaires de Ndiarndé, Diacksao et Tivaouane accueillaient des centaines de disciples, principalement des jeunes, qui recevaient une solide formation de base.

Une fois instruits, ils retournaient dans leurs localités pour transmettre les enseignements reçus selon la même méthode », explique-t-il. Tivaouane a toujours demeuré le centre névralgique de ce vaste réseau de diffusion du savoir.

Centralisation, décentralisation puis recentralisation

L'école de Mame Maodo a aussi un « caractère profondément inclusif ». « Sans distinction d'origine, de fortune ou de rang social, tous les disciples étaient traités sur un pied d'égalité. Cette organisation favorisait une véritable fraternité entre les différentes communautés, renforcée par les liens matrimoniaux tissés entre les familles », souligne-t-il. Le cosmopolitisme tidiane est né dans la cour même de Seydi El Hadji Malick Sy avant de s'étendre progressivement à l'ensemble du territoire sénégalais, estime Mouhamadou Mounirou Sy. Cette lecture rejoint celle du professeur Bakary Sambe.

Avant l'installation de Maodo, Tivaouane n'était qu'une modeste bourgade du Cayor. En quelques années, le guide religieux la transforma en une cité reliée aux grands centres culturels et spirituels du monde musulman, de Fès au Caire, du Liban à l'Arabie Saoudite. « Les relations entretenues avec la Zawiya-mère de Fès, les ijâzât reçues de savants marocains ainsi que les échanges qui se poursuivront après sa disparition témoignent de cette ouverture internationale », explique-t-il.

Pour Bakary Sambe, le cosmopolitisme de Tivaouane ne relève donc pas d'un phénomène récent. Il constitue l'un des fondements mêmes de l'oeuvre d'El Hadji Malick Sy. Aujourd'hui encore, signale-t-il, les dahiras et zawiyas implantés par la diaspora prolongent cet héritage.