Sénégal: Cambriolage de la Direction de l'Informatique du Trésor - Un complice présumé interpellé

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a interpellé, le 19 août 2026, un individu présenté comme un complice présumé dans l'affaire du cambriolage de la Direction de l'Informatique du Trésor public, perpétré dans la nuit du 1er au 2 mars 2025, a appris le Soleil Digital de source policière.

Cette interpellation intervient dans le cadre des investigations menées après la neutralisation du principal auteur présumé des faits.

Entendu sur procès-verbal, le mis en cause, qui se présente comme conducteur de « Tiak-Tiak » et réside à Rebeuss, a reconnu les faits qui lui sont reprochés, selon la même source.

Il a notamment déclaré avoir cédé trois ordinateurs provenant du cambriolage à un gérant d'un commerce de matériel informatique établi à la Médina, pour un montant de 400.000 francs CFA.

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Le suspect a expliqué avoir repris contact avec l'acquéreur présumé après le retentissement médiatique de l'affaire, afin de récupérer les équipements. Celui-ci lui aurait toutefois indiqué avoir déjà revendu les ordinateurs, avant de lui conseiller de quitter le pays.

Le mis en cause a également affirmé que cet acquéreur présumé était décédé après la fête de la Tabaski 2026. Un transport effectué sur les lieux a permis aux enquêteurs d'entendre le gérant du commerce, qui a confirmé le décès de l'intéressé, survenu en juin 2026 des suites d'une maladie.

Le suspect a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'ensemble des responsabilités et de faire toute la lumière sur cette affaire.