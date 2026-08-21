Sénégal: Trafic présumé de migrants - Trois individus interpellés à Karang, 180 candidats à l'émigration irrégulière arrêtés en Gambie

L'antenne régionale de Karang de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dntl) a interpellé trois individus pour association de malfaiteurs, escroquerie et tentative de trafic de migrants, a appris le Soleil Digital de source policière.

Selon la même source, les enquêteurs ont été informés, le 13 août 2026, de l'existence d'un réseau de trafic de migrants opérant entre Keur-Ayip, au Sénégal, et Farafenni, en Gambie.

Le réseau présumé aurait recours à un conducteur de moto-taxi chargé de convoyer les candidats à l'émigration irrégulière depuis Keur-Ayip vers un foyer de regroupement situé en Gambie, avant leur acheminement vers l'Espagne par voie maritime.

Les renseignements recueillis par les enquêteurs faisaient également état de préparatifs avancés pour le voyage. Le capitaine présumé de l'embarcation aurait déjà engagé 2,7 millions de francs CFA pour l'achat de carburant et 500.000 francs CFA pour l'acquisition de vivres et de denrées destinés à la traversée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une opération menée le même jour a permis l'interpellation de trois individus, conduits dans les locaux du service pour les besoins de l'enquête.

Le lendemain, en collaboration avec les éléments de la Police de l'immigration gambienne, les enquêteurs ont procédé à l'interpellation de 180 candidats à l'émigration irrégulière dans la forêt de Farafenni.

Une grande pirogue destinée au voyage a également été découverte. Les forces de sécurité ont saisi huit fûts de 200 litres de carburant, 83 bidons de 30 litres de carburant, un sac de sucre, du gari, du lait en poudre, une centaine de paquets d'eau, un moteur de 40 chevaux, une motopompe et 50 bidons de 20 litres d'eau potable.

Entendus dans le cadre de l'enquête, les trois mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont permis aux enquêteurs d'identifier plusieurs autres membres présumés du réseau.

À l'issue de l'enquête, ils ont été déférés, le 17 août 2026, devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kaolack.