Burkina Faso: Abdel Aziz Nabaloum installé dans ses fonctions de directeur des rédactions

Le secrétaire général des Editions Sidwaya, Jean Marie Toé, a installé Abdel Aziz Nabaloum dans ses fonctions de directeur des rédactions, jeudi 20 août 2026 à Ouagadougou.

Abdel Aziz Nabaloum est désormais le Directeur des rédactions (DR) aux Editions Sidwaya. Nommé le 7 août 2026, il a été installé dans ses fonctions ce jeudi 20 août 2026 à Ouagadougou par le secrétaire général, Jean Marie Toé. Le nouveau DR remplace à ce poste Jean Marie Toé, nommé secrétaire général de la « Maison commune » en avril

dernier. La cérémonie d'installation s'est déroulée le 20 août 2026 à Ouagadougou, en présence des responsables et des collaborateurs des Editions Sidwaya. Abdel Aziz

Nabaloum est un fin connaisseur de l'entreprise de presse publique.

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Il y a effectué ses premiers pas en 2012, en tant que journaliste-reporter. Il a progressivement gravi les différents échelons de la rédaction, notamment chef de desk adjoint et chef de desk Société. Il occupait depuis 2023, les fonctions de Rédacteur en chef du quotidien Sidwaya.

Avec sa nouvelle casquette de directeur des rédactions, Abdel Aziz Nabaloum a appelé ses collaborateurs du Carrefour africain, de Sidwaya Sport et du quotidien Sidwaya à une remobilisation pour relever les défis du moment et maintenir la qualité des produits.

Il a, par ailleurs, insisté sur le professionnalisme, l'éthique et la déontologie.

« J'invite les journalistes à prendre conscience du contexte national », a-t-il lancé.

Le directeur des rédactions a exhorté les lecteurs et public burkinabè à continuer à faire confiance au journal et à sa mission d'information. « Je réaffirme l'engagement de

Sidwaya à fournir une information vraie et fiable », a-t-il promis. Abdel Aziz Nabaloum a exprimé sa reconnaissance à la hiérarchie des Editions Sidwaya, particulièrement à la directrice générale, pour la confiance placée en lui.

Mettre l'accent sur l'impact de l'action gouvernementale

Quant au secrétaire général des Editions Sidwaya, Jean Marie Toé, il a indiqué que l'expérience du nouveau DR constitue un atout pour la nouvelle mission qui lui est confiée. Cette mission exige, a-t-il cité, une vision globale de la politique éditoriale, une coordination efficace des rédactions, une harmonisation des pratiques

professionnelles et une exigence constante de qualité. En outre, a-t-il dit, la responsabilité de DR est également managériale.

« Il devra notamment cultiver la rigueur, l'écoute, l'équité et l'esprit d'équipe, tout en veillant à la discipline professionnelle, à la réactivité et au respect de la ligne éditoriale », a-t-il précisé. Pour Jean Marie Toé, l'information constitue aujourd'hui un enjeu majeur de souveraineté, de cohésion sociale et de mobilisation nationale. « Les populations ont besoin d'une information fiable, utile, accessible et professionnelle. Dans cette dynamique, les productions des Editions Sidwaya sont appelées à contribuer à l'information des citoyens, à la valorisation des initiatives nationales et au renforcement du sentiment d'appartenance à la patrie », a-t-il indiqué.