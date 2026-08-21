Angola: Futsal - Les larges victoires marquent le championnat national senior masculin

20 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ZZN/ALH/BS

Huambo — Les larges victoires de la RNT de Luanda face au GES du Cuanza-Sul, sur le score de 8-2, et de la JCY FC devant la CSE de Saurimo, par 12-2, ont marqué la deuxième journée du Championnat national senior masculin de futsal.

Les rencontres se sont disputées mercredi au pavillon polyvalent Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem, situé dans la ville de Huambo, dans le cadre de la compétition qui se poursuit jusqu'au 29 août.

Le duel entre le Grupo Desportivo RNT de Luanda et le GES du Cuanza-Sul, qui s'est soldé par 4-1 à la mi-temps, comptait pour la première journée du groupe C.

Dans l'autre large victoire de la journée, la JCY Futebol Clube de Luanda s'est imposée face à la formation Clínica Sagrada Esperança de Saurimo, sur le score de 6-1 à la mi-temps, dans un match disputé en anticipation de la quatrième journée du groupe A.

Toujours mercredi, pour le compte de la première journée du groupe C, le Clube Desportivo 4 de Junho de Huambo a battu les Craques d'Ombaka sur le score de 4-3.

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