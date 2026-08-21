Angola: Le programme Kwenda bénéficie à 204.924 familles

20 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par QCB/IZ/DF/BS

Luanda — Le programme de protection sociale Kwenda a bénéficié à 204.924 familles angolaises au cours du deuxième trimestre de cette année, portant à 1.555.144 le nombre total de familles bénéficiaires depuis son lancement en 2020.

Ces données figurent dans le communiqué de presse de la Commission économique du Conseil des ministres, qui a examiné jeudi à Luanda le bilan de la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) 2023-2027 au titre du deuxième trimestre 2026.

Kwenda est un programme du Gouvernement angolais fondé sur des transferts monétaires directs au profit des personnes vulnérables et mis en oeuvre en partenariat avec la Banque mondiale.

Le programme repose sur quatre composantes : les transferts sociaux monétaires, l'inclusion productive, la municipalisation de l'action sociale et la mise en place d'un registre social unique, avec pour objectif de développer des politiques de soutien aux familles les plus vulnérables.

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Le programme prévoit le versement direct de 33.000 kwanzas par trimestre à chaque famille, soit 11.000 kwanzas par mois, contre 25.000 kwanzas par trimestre lors de la phase initiale.

La deuxième phase du programme, dénommée Kwenda 2.0, a été officiellement lancée le 6 octobre 2025 lors d'une cérémonie publique organisée dans la province de Bié. Elle vise à renforcer l'inclusion sociale et à améliorer les conditions de vie des familles les plus vulnérables.

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