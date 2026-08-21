Afrique: Sílvia Lutucuta rencontre des étudiants en médecine en Serbie

20 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VIC/SB

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a rencontré mercredi à Belgrade des étudiants angolais en médecine en Serbie afin d'échanger avec eux sur leurs préoccupations et leurs attentes concernant leur formation, leurs stages et leur future insertion professionnelle dans le pays.

Un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Serbie, transmis à l'ANGOP, indique que les étudiants ont présenté leurs domaines d'études respectifs et leurs années d'études, et ont posé des questions sur la continuité de leur formation, leur intégration au système de santé publique et l'accès à la spécialisation.

Citée dans le document, Sílvia Lutucuta a salué ce contact avec les jeunes et a souligné la responsabilité liée à une formation à l'étranger.

Selon elle, le réseau national de santé offre des possibilités de contact avec différents niveaux de soins, des soins primaires aux services hospitaliers les plus complexes.

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« La ministre a encouragé les étudiants à profiter de leurs vacances pour effectuer des stages et des expériences pratiques dans les structures de santé angolaises, afin de maintenir un lien direct avec la réalité clinique du pays », précise le communiqué.

Elle a également insisté sur la nécessité d'une formation médicale complète, afin que les étudiants soient capables de reconnaître et de traiter différentes pathologies.

Par ailleurs, cité dans le document, l'ambassadeur d'Angola en Serbie, Eduardo Octávio, a souligné que la formation à l'étranger représente un investissement pour les familles, l'État et d'autres acteurs.

Il a évoqué les racines historiques des relations entre l'Angola et la Serbie et a estimé que la dynamique bilatérale actuelle devrait transformer cet héritage en projets concrets et en résultats tangibles pour les deux peuples.

Le diplomate a exhorté les étudiants à faire preuve de responsabilité, de patriotisme, de dévouement et d'engagement envers l'Angola, affirmant que les connaissances acquises à l'étranger doivent contribuer au développement national.

L'ambassadeur a encouragé les étudiants à viser non seulement l'obtention d'un diplôme, mais aussi l'excellence, notamment dans l'enseignement, la recherche, la spécialisation et d'autres domaines.

La ministre Silvia Lutucuta est en visite de travail en Serbie depuis lundi afin de discuter de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, avec l'objectif de concrétiser les relations par un programme précis de formation du personnel, de production de médicaments, de recherche et d'innovation scientifique, entre autres.

Lire l'article original sur ANGOP.

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