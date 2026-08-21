Angola: La ministre de la Santé annonce son ambition de créer une véritable industrie pharmaceutique

Luanda — L'Angola entend aller au-delà de l'acquisition de médicaments et d'assistance technique ; le pays souhaite développer des compétences nationales capables de soutenir, à moyen et long terme, une véritable industrie pharmaceutique.

Dans un communiqué de presse transmis jeudi à l'ANGOP par l'ambassade d'Angola en Serbie, elle a souligné que la formation de professionnels devait accompagner tout investissement, afin de garantir la présence de personnel spécialisé dans divers domaines.

Elle a notamment cité en exemple des secteurs tels que la production, le contrôle qualité, la recherche, la gestion industrielle, la réglementation et le développement de produits.

Lors d'une rencontre avec des représentants de l'entreprise pharmaceutique Galenika, à l'issue d'une visite de ses installations, elle a précisé : « nous souhaitons également une industrie pharmaceutique dotée d'une capacité nationale de production de médicaments.»

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Elle a déclaré que ce déplacement à Galenika permettait d'évaluer les investissements, les transferts de technologie et la production de médicaments, ainsi que les possibilités de coopération susceptibles de soutenir la stratégie angolaise dans le secteur de la santé.

Elle a réaffirmé l'importance d'approfondir la coopération entre l'Angola et la Serbie dans le domaine de la santé, en privilégiant la formation, l'assistance technique, les transferts de technologie, la recherche, l'innovation et le développement de l'industrie pharmaceutique nationale.

La ministre Sílvia Lutucuta est en visite de travail en Serbie depuis lundi afin de discuter de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, avec l'objectif de concrétiser ces relations par un programme d'action précis axé notamment sur la formation, la production de médicaments, la recherche scientifique et l'innovation.