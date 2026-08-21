Angola: Handball - Petro remporte la 44e édition du Championnat national féminin junior

20 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JM/CRB/BS

Benguela — Le Petro de Luanda a battu, jeudi à Benguela, l'Aliança Sport Clube (33-19) et s'est adjugé le titre de champion national féminin junior de handball.

Disputée au pavillon Matrindinde, la rencontre a vu les « Tricolores » prendre rapidement les commandes et regagner les vestiaires avec une avance de trois buts (13-10).

En seconde période, les joueuses de Benguela ont tenté de revenir au score, mais le Petro a accentué son emprise dans les dernières minutes pour s'imposer finalement 33-19.

Pour l'entraîneur du Petro de Luanda, Pedro Konda, ce succès est le fruit du travail et de la préparation accomplis par le club et les joueuses. « Nous sommes très heureux de cette performance », a-t-il déclaré, visiblement ému.

Pedro Konda a indiqué que l'équipe allait désormais se concentrer sur la préparation des prochaines échéances, notamment avec les joueuses les plus jeunes, certaines devant rejoindre prochainement la catégorie junior.

Dans le match pour les troisième et quatrième places, le Maculusso s'est imposé face à la Casa do Pessoal do Porto do Lobito (20-13).

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