Angola: Girabola - Wiliete et Académica du Lobito à l'affiche de la première journée

Luanda — Le Wiliete de Benguela et l'Académica du Lobito s'affronteront samedi à 15h00 au stade d'Ombaka, dans le match phare de la première journée du Championnat national de football, la Liga Unitel Girabola 2026/27.

Organisée sous la forme d'une ligue et placée sous la tutelle de l'Association nationale des clubs angolais de football (ANCAF), la compétition verra les deux formations de la même province se disputer la victoire, avec un avantage sur le papier pour le Wiliete.

Vice-champion la saison dernière et principal prétendant au titre, le Wiliete ambitionne de faire aussi bien, voire mieux, que lors de la précédente édition du Girabola.

La formation de Benguela disputera ainsi son deuxième match officiel de la saison, après sa défaite 1-0 face au Petro de Luanda en Supercoupe, le week-end dernier. Désormais dirigé par l'entraîneur Beto Bianchi, qui dispose d'une vaste expérience du football angolais, le Wiliete présente un effectif mieux structuré pour lutter jusqu'au terme de la saison pour le titre.