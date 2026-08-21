Angola: Girabola - Wiliete et Académica du Lobito à l'affiche de la première journée

20 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/WR/BS

Luanda — Le Wiliete de Benguela et l'Académica du Lobito s'affronteront samedi à 15h00 au stade d'Ombaka, dans le match phare de la première journée du Championnat national de football, la Liga Unitel Girabola 2026/27.

Organisée sous la forme d'une ligue et placée sous la tutelle de l'Association nationale des clubs angolais de football (ANCAF), la compétition verra les deux formations de la même province se disputer la victoire, avec un avantage sur le papier pour le Wiliete.

Vice-champion la saison dernière et principal prétendant au titre, le Wiliete ambitionne de faire aussi bien, voire mieux, que lors de la précédente édition du Girabola.

La formation de Benguela disputera ainsi son deuxième match officiel de la saison, après sa défaite 1-0 face au Petro de Luanda en Supercoupe, le week-end dernier. Désormais dirigé par l'entraîneur Beto Bianchi, qui dispose d'une vaste expérience du football angolais, le Wiliete présente un effectif mieux structuré pour lutter jusqu'au terme de la saison pour le titre.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.