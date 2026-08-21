Angola: Inhumation du directeur sportif de la formation de Petro de Huambo

Huambo — Les restes mortels du directeur sportif du Petro de Huambo et ancien footballeur du club, José Manuel Constantino, dit « Nelito Constantino », ont été inhumés, jeudi, au cimetière municipal, situé dans le quartier de São Pedro.

Le dirigeant sportif est décédé dimanche dernier, à l'âge de 61 ans, à l'hôpital général de Huambo, des suites d'une maladie.

Des présidents de clubs angolais, des représentants des forces armées, des membres de la famille, des amis, des journalistes, des collègues et des élèves étaient présents au cimetière municipal de Huambo pour rendre un dernier hommage à celui qui fut également entraîneur de football, commentateur sportif et enseignant dans le secteur de l'Éducation.

Dans leurs messages de condoléances, les clubs Velhas Guardas do Sassonde, Sport Huambo e Benfica « Mambroa » et Desportivo da Educação, ainsi que les élèves de l'école du premier cycle du Colégio Doutor António Agostinho Neto, ont décrit Nelito Constantino comme un homme qui enseignait le respect d'autrui, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

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Ils ont souligné que, grâce à ses qualités naturelles, il avait contribué à dynamiser le football dans la province de Huambo, qui perd ainsi l'un de ses piliers, et ont promis de préserver son héritage afin de le transmettre aux générations futures.

Le président du Petro de Huambo, Aníbal Salumbo, a déclaré qu'il s'agissait d'un moment difficile pour le club, soulignant que le défunt avait rejoint l'équipe en 1983 et ne l'avait plus quittée, se distinguant rapidement par ses qualités pluridisciplinaires.

Originaire de la municipalité de Benguela, José Manuel Constantino, dit « Nelito Constantino », né le 13 août 1965, était le fils de José Constantino et de Maria Constantino.