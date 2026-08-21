Afrique: Motocross - La sélection nationale appelée à hisser l'Angola au plus haut niveau du championnat africain

Luanda — La sélection nationale de motocross a été appelée, jeudi, à Luanda, à s'investir pleinement afin de hisser l'Angola au plus haut niveau lors de sa première participation au Championnat d'Afrique des Nations, prévu du 28 au 30 août en Namibie.

L'appel a été lancé par la responsable des sports de haut niveau au ministère de la Jeunesse et des Sports, Clementina Assis, lors de la cérémonie de remise du drapeau national, organisée à la Galerie des Sports. Elle a affirmé que ce rendez-vous exige résilience et détermination afin de permettre à l'Angola de figurer parmi les meilleures nations du championnat à l'occasion de cette première participation.

La responsable a indiqué que le ministère reconnaît que le parcours a été marqué par des sacrifices, des entraînements intensifs et une volonté constante de dépassement, ce qui témoigne de l'engagement des pilotes et de leur mission de faire honneur à la patrie.

« Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement votre départ, mais aussi l'effort, le mérite, le dévouement et la résilience qui vous ont conduits jusqu'à ce moment.

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« Emportez avec vous non seulement l'ambition de gagner, mais surtout l'engagement de faire honneur à la patrie, de respecter vos adversaires et de dignifier le sport », a-t-elle souligné.

En réponse, le président de la Fédération angolaise de motocross, Marcos Fonseca, a souligné le caractère historique de ce moment, marqué par la première participation de l'Angola, en tant que sélection, à cette compétition.

Il a déclaré que le groupe de pilotes, âgés de 10 à 17 ans, offre des garanties pour une prestation qui fera la fierté des Angolais, dans une compétition où il espère voir les athlètes se libérer et mettre pleinement à profit leur expérience lors des courses.

De son côté, le capitaine de l'équipe, Diego dos Santos, a affirmé que le groupe était prêt et promis à faire preuve de davantage de concentration et d'agilité à chaque tour afin de figurer parmi les meilleurs du championnat africain.

La sélection nationale se rendra en Namibie le 22 août. Elle est composée des pilotes Miguel da Silva et Marco Ramalho, dans la catégorie 85 cm³, Diego dos Santos, en 125 cm³, et Zion de Araújo, en 65 cm³, sous la direction de l'entraîneur Tomás Chabula.

Outre l'Angola, la compétition réunira les sélections de Namibie, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de Zambie, du Kenya, de l'Ouganda, du Sénégal et de Madagascar, pour un total de plus de 100 coureurs.

Le Championnat d'Afrique des Nations se déroulera sur le circuit Galinas, dans la capitale namibienne, Windhoek.

JAD/WR/BS