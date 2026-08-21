Angola: La BAI prévoit d'atteindre mille agents bancaires cette année

Lubango ( — La Banque d'investissement d'Angola (BAI) prévoit d'atteindre mille agents bancaires d'ici la fin de l'année, dans le cadre de sa stratégie d'expansion des services financiers et de renforcement de sa proximité avec les clients dans différentes municipalités du pays.

Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Lubango, à l'occasion du salon Expo-Huíla qui se déroule jusqu'à dimanche, le président de la Commission exécutive de la BAI, Luís Filipe Rodrigues Lelis, a indiqué que l'institution compte 157 agences et près de 800 agents bancaires, dont l'activité contribue à l'élargissement de la couverture des services financiers.

Luís Lelis a expliqué que les agents bancaires jouent un rôle essentiel dans l'acquisition de nouveaux clients et représentent 95 % de ces derniers.

Il a ajouté que la BAI entend maintenir ce rythme d'expansion dans les années à venir, avec la création annuelle de 800 à 1 000 agents bancaires.

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Le gestionnaire a invité les entrepreneurs dûment enregistrés à rejoindre le réseau d'agents bancaires, en représentant la banque et en effectuant des opérations de dépôt et de retrait.

Il a déclaré que pour chaque transaction effectuée par ses clients, la BAI verse à l'agent bancaire entre 100 et 200 kwanzas, ce qui représente une source de revenus pour les petits commerçants.

Lors du salon Expo-Huíla, la banque a présenté la carte de débit multimarque Multicaixa Mastercard, permettant aux clients d'effectuer des transactions aux distributeurs automatiques de billets en Angola et à l'étranger.

La nouvelle carte est déjà opérationnelle et sera disponible à la signature dans les agences BAI d'ici une à deux semaines.

L'institution a également présenté la solution de location de véhicules, intégrée à BAI Direto, qui permet au client de choisir un véhicule disponible chez un concessionnaire et, sous réserve d'approbation, de le récupérer sous trois jours, en fonction de sa capacité d'emprunt.

Il a souligné que la BAI compte 3,1 millions de clients et plus de deux millions de cartes de débit.

Le dirigeant a annoncé que les prêts personnels en ligne, via l'application BAI Directo, devraient être de nouveau disponibles à la fin du mois, suite à des mesures de renforcement de la sécurité technologique.

BAI se prépare à célébrer ses 30 ans d'activité en novembre prochain.