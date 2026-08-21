Angola: Le Brent se négocie à 91,53 $US

20 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/SB

Luanda — Le prix du baril de pétrole brut Brent s'est stabilisé en début de séance ce jeudi, à 91,53 $, soit pratiquement le même niveau qu'à l'ouverture de la séance précédente.

Cette stabilisation fait suite aux menaces du président des États-Unis, Donald Trump, d'imposer des restrictions économiques encore plus sévères à l'Iran, selon la publication spécialisée « investing.com ».

Le prix du pétrole brut s'est approché de ses plus hauts niveaux en un mois, enregistrant cinq séances consécutives de hausse, tandis que l'impasse dans le détroit d'Ormuz ne montre que peu de signes d'apaisement.

Mercredi, le prix du Brent a fluctué entre 90,40 et 92,81 $US.

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