Bénin: Notation - L'agence Bloomfield décerne à nouveau la note A+ à la BOA Bénin

Au terme de sa notation valable de juin 2026 à mai 2027, l'agence Bloomfield a décerné à nouveau la note de long terme A+ avec une perspective stable à la banque BOA Bénin.

Bloomfield a aussi décerné à cet établissement bancaire la note de court terme A1 avec une perspective stable.

Sur le long terme, Bloomfield justifie la note par la qualité de crédit élevée, soulignant que les facteurs de protection sont bons. Cependant, l'équipe de notation est d'avis que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

Sur le court terme, Bloomfield justifie la note par la certitude de remboursement en temps opportun très élevée. L'agence estime en outre que les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Quant aux facteurs de risque, ils sont qualifiés de « mineurs ».

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La notation de BOA Bénin est basée sur les facteurs positifs suivants : une dynamique de transformation structurelle de l'économie béninoise favorable aux activités de BOA Bénin ; une amélioration des indicateurs financiers ; une poursuite du renforcement du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques ; des indicateurs de mesure de liquidité confortables et largement au-dessus des seuils de sécurité ; une politique de distribution des dividendes attractive.

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont, selon Bloomfield les suivants : une hausse significative du coût du risque induite par la mise en oeuvre de la stratégie de transformation bilancielle ; un repli des activités de collecte de ressources et de prêts à la clientèle entraînant une baisse des parts de marché.