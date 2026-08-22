Afrique: L'Algérie domine le Mozambique et file en demi-finales

21 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alexandrie (Egypte) — La sélection algérienne masculine de beach-volley s'est qualifiée pour les demi-finales du Championnat d'Afrique 2026, en s'imposant devant son homologue du Mozambique sur le score de 2 sets à 1, vendredi à Alexandrie (Egypte), validant au passage son billet pour le Mondial-2027.

Le duo algérien composé de Kallouche et Dekkiche a livré une véritable bataille face aux Mozambicains, remportant le premier set au terme d'un long bras de fer (30-28), avant de céder la deuxième manche (13-21).

Les Algériens ont ensuite réussi à garder leur sang-froid dans le troisième set, s'imposant sur le fil (15-13) pour décrocher leur billet pour le dernier carré de la compétition.

En demi-finale prévue samedi, l'Algérie affrontera l'Angola qui a éliminé l'Egypte (2-1). Les deux prochaines victoires permettront au vainqueur de décrocher le titre continental ainsi que le billet qualificatif pour les Jeux olympiques de Los Angeles-2028.

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Pour rappel, la paire algérienne s'est hissée en quarts de finale en battant le Bénin (2-1: 21-16, 20-22, 15-07). Les Algériens avaient auparavant terminé la phase de groupes à la première place de la poule F avec trois victoires en autant de rencontres, face successivement au Nigeria (2-0 : 21-14, 21-14), au Togo (2-0 : 21-11, 21-18) et à l'Angola (2-1 : 14-21, 21-16, 17-15).

Le Championnat d'Afrique 2026 se poursuit jusqu'à dimanche sur la plage d'Abu Heif à Alexandrie, avec la participation de 28 pays dans les épreuves messieurs et dames.

La qualification en demi-finales constitue une nouvelle étape importante pour le beach-volley algérien, qui poursuit ainsi sa progression sur la scène continentale et se rapproche d'une qualification historique aux JO-2028 de Los Angeles.

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