Namibie: Coopération - Des passerelles commerciales entre le Congo et la Namibie

Lors d'un échange le 19 août à Brazzaville, les ministres Jacqueline Lydia Mikolo du Congo et Selma Ashipala Musavyi de la Namibie, toutes deux en charge du Commerce, ont évoqué la nécessité de lever les barrières non tarifaires et faciliter l'accès au marché de part et d'autre.

La ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, et son homologue Selma Ashipala Musavyi, ministre des Relations internationales et du Commerce de la Namibie, ont passé au peigne fin les priorités des commissions mixtes de coopération économique. L'intensification des échanges commerciaux entre les deux États, la nécessité de consolider le cadre juridique bilatérale ont meublé, par ailleurs, les échanges.

« Nous avons résolu d'explorer les conclusions de nos accords afin de passer à l'acte. Nous voulons connecter nos secteurs privés et commencer à participer aux différentes foires organisées par nos deux pays pour un échange d'expérience », a expliqué la ministre namibienne des Relations internationales et du Commerce, en soulignant que le temps des discours est révolu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, cette dynamique tombe à pic au regard des enjeux de la Zlécaf. « Cette rencontre qui se tient au moment où nous travaillons à la mise en effective de la Zone de libre-échange continentale est décisive. Il est important d'avoir des partenaires qui vont dans la même direction que nous, avec lesquels nous allons mettre en oeuvre des échanges commerciaux », a déclaré la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf. Selon elle, à court terme, les deux parties vont identifier les produits qui vont déjà alimenter les échanges.

Puisqu'il s'agit aussi de mettre en réseau les secteurs privés des deux pays, leurs opérateurs économiques ont pris part à cette rencontre. L'objectif est d'arrimer le secteur privé à la dynamique d'intégration régionale. « La séance de travail a permis d'établir des passerelles afin que le secteur privé parvienne à créer des chaînes de valeur dans la durée, le plus rapidement, selon les règles de l'art », a fait savoir le président de l'Union des opérateurs économiques du Congo, Jean Daniel Ovaga.