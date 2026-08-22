Maroc: M'diq - Clôture en apothéose de la 22e édition du Festival des Plages

La 22e édition du Festival des Plages de Maroc Telecom a pris fin, jeudi soir à M'diq, sur une soirée artistique haute en couleur, animée par les artistes Nacim Haddad et Younes Rbati, devant un public nombreux et enthousiaste.

Cette soirée a été l'occasion de célébrer la richesse et la diversité de la musique marocaine, à travers des performances mêlant le malhoun et les sonorités du répertoire marocain authentique aux rythmes de la musique populaire, pour le plus grand bonheur du public, qui a suivi avec ferveur les différents moments de ce rendez-vous artistique singulier.

L'artiste Younes Rbati a ouvert la soirée en interprétant certains de ses titres les plus populaires, suscitant une vive réaction du public, avant que l'artiste Nacim Haddad ne monte sur scène pour livrer un florilège de ses oeuvres, mêlant le répertoire marocain authentique à des sonorités contemporaines.

Auparavant, le groupe « Timing Boys », venu de Salé, avait livré une prestation musicale mêlant hip-hop, salsa, tango et musique populaire, entraînant le public dans une ambiance festive.

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À cette occasion, l'artiste Nacim Haddad s'est dit heureux de prendre part à la soirée de clôture de cette édition du festival, saluant l'ambiance festive qui l'a marquée, d'autant plus qu'elle coïncide avec la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple et la Fête de la Jeunesse.

Dans une déclaration à la MAP, il a ajouté que sa participation à cette soirée constituait une occasion de partager des moments de joie avec le public de M'diq et les habitants de la région, auxquels il a adressé ses remerciements pour leur présence et leur enthousiasme, tout en exprimant le souhait de renouveler cette rencontre à l'occasion de prochaines manifestations artistiques.

De son côté, l'artiste Younes Rbati s'est dit satisfait de l'ambiance ayant marqué la soirée, affirmant avoir vécu une belle expérience artistique devant le public de la scène de M'diq. Il a également salué la qualité de l'organisation ainsi que le professionnalisme ayant marqué ce rendez-vous artistique.

La 22e édition du festival, qui s'est tenue du 20 juillet au 21 août dans les villes de M'diq, Tanger, Al Hoceima et Saïdia, a proposé quelque 60 concerts gratuits, répartis sur des scènes répondant aux normes internationales.

Cette édition a offert un programme artistique riche et éclectique réunissant des figures de proue de la scène musicale marocaine et arabe. Le public a ainsi profité de performances couvrant divers genres musicaux, allant du hip-hop, rap, aïta et chaâbi à la chanson marocaine moderne, en passant par le raï, la reggada, la pop arabe et la chanson orientale, sans oublier des prestations de troupes folkloriques et locales.