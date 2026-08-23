Tunisie: Palestine - Selon Le Parlement arabe - La seule voie vers la paix passe par la fin de l'occupation sioniste

Le président du Parlement arabe, Mohamed Alyamahi, a condamné, hier, le projet de l'entité sioniste visant à mettre en oeuvre le plan de colonisation dans le secteur E1, en Cisjordanie occupée, réaffirmant que la seule voie vers la paix passe par la fin de l'occupation et le respect des droits palestiniens.

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse palestinienne Wafa, Mohamed Alyamahi a affirmé que ces pratiques témoignaient de la volonté persistante de l'entité sioniste de «poursuivre une politique d'agression systématique visant à la fois les terres et le peuple palestiniens».

Il a averti que le projet E1 constituait une «dangereuse escalade» de la politique de colonisation et d'annexion illégale des territoires palestiniens, visant à morceler la Cisjordanie et à isoler sa partie nord de sa partie sud, compromettant ainsi l'unité du territoire palestinien et «réduisant pratiquement à néant» les perspectives d'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain.

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Alyamahi a souligné en outre que la poursuite de ce projet, malgré les mises en garde internationales, constitue un «défi flagrant» au droit international et aux résolutions de la légitimité internationale, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la colonisation et à l'annexion et demander des comptes aux responsables de l'incitation au meurtre de Palestiniens.

Réaffirmant que «la colonisation, l'annexion, le déplacement et le meurtre ne créeront ni sécurité ni paix», le président du Parlement arabe a réaffirmé que «la seule voie vers la paix commence par la fin de l'occupation et la possibilité pour le peuple palestinien d'exercer ses droits légitimes, et non par la consolidation de l'occupation et l'imposition d'un fait accompli».

Dans le même contexte, le premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a condamné hier le projet de l'occupant sioniste visant à construire 1 234 logements dans le cadre du soi-disant « plan E1 » à Al-Qods occupée.

Dans un tweet sur la plateforme « X », Ibrahim a condamné fermement la décision de l'occupant de lancer des appels d'offres pour la construction du projet de colonie E1. « Cette zone située à l'est d'Al-Qods revêt depuis longtemps une importance cruciale pour la viabilité de l'État palestinien. Sa construction diviserait la Cisjordanie et compromettrait gravement tout espoir d'établir un État palestinien territorialement contigu », a-t-il dit. Il a ajouté que cette décision intervient alors que la violence des colons contre les civils palestiniens en Cisjordanie connaît une ampleur sans précédent et que le génocide se poursuit à Gaza.

Abbas salue une position internationale commune rejetant ce projet

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a salué hier la déclaration commune de plusieurs pays occidentaux rejetant la poursuite par l'entité sioniste de la mise en oeuvre du projet de colonisation «E1» et appelant à son abandon immédiat ainsi qu'à l'arrêt de l'expansion des colonies en Cisjordanie occupée.

MIDans un message repris par l'agence de presse palestinienne Wafa, le président Abbas a salué la réaffirmation par le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Canada et la Norvège, du caractère illégal des colonies sionistes dans le territoire palestinien occupé, compromettant la solution à deux Etats.

Affirmant que le projet E1 représente une «étape extrêmement dangereuse» dans la politique de colonisation et d'annexion, ainsi qu'une menace directe à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain, il a appelé les pays signataires de la déclaration à traduire leurs positions en mesures concrètes visant à empêcher la mise en oeuvre du projet E1 et de toutes les activités de colonisation, ainsi qu'à mettre fin au terrorisme des colons.