Tunisie: Naufrage d'une embarcation de migrants - Les recherches se poursuivent

Les opérations de recherche et de ratissage se poursuivent pour retrouver les personnes portées disparues à la suite du naufrage d'une embarcation de migration irrégulière au large des côtes de Zarzis et de Ben Guerdane, a indiqué samedi 22 août 2026 le porte-parole officiel de la Direction générale de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli.

Le responsable a précisé qu'un seul rescapé avait été secouru après le naufrage. Selon son témoignage, l'embarcation transportait 15 personnes.

Afin de renforcer les opérations de recherche, un hélicoptère a été mobilisé aux côtés des unités de la Garde maritime et de la Marine nationale. Les opérations de recherche et de ratissage se poursuivent pour tenter de localiser les autres personnes portées disparues.

Selon les informations fournies par l'unique rescapé, 13 personnes à bord étaient originaires de Ben Guerdane et une autre de Zarzis. Il a également indiqué que 11 personnes portaient des gilets de sauvetage au moment du naufrage.

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Par ailleurs, le Plan national de secours et de sauvetage a été activé. Une coordination a également été mise en place avec le représentant du ministère public, qui a autorisé l'ouverture d'une enquête judiciaire par la brigade de renseignement maritime de Zarzis.

Cette enquête porte notamment sur les circonstances de l'organisation d'une opération de migration irrégulière ayant entraîné des décès.

Les recherches se poursuivent actuellement pour déterminer le sort des personnes encore portées disparues.