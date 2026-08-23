Tunisie: 13 personnes portées disparues après le naufrage d'une embarcation de migration irrégulière

22 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Treize Tunisiens sont portés disparus après le naufrage d'une embarcation de migration irrégulière au large de Zarzis, dans le gouvernorat de Medenine. Deux jeunes hommes ont été secourus dans la nuit de vendredi à samedi.

Une embarcation transportant des migrants tunisiens a fait naufrage au large de la zone de Jdayriya, à Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie. L'alerte a été donnée au centre maritime de Zarzis après le signalement du naufrage.

Des pêcheurs et des propriétaires de bateaux de pêche des ports de Zarzis et Djerba se sont rapidement dirigés vers le lieu de l'accident afin de participer aux opérations de secours.

Tard dans la nuit, les intervenants sont parvenus à secourir deux jeunes hommes originaires de Ben Guerdane. L'un d'eux se trouvait dans un état critique. Les deux rescapés ont été transportés à l'hôpital régional de Zarzis pour recevoir les soins nécessaires.

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Une embarcation à destination des côtes italiennes

Selon le témoignage de l'un des survivants et les premières informations disponibles, les passagers avaient embarqué dans le cadre d'une tentative de migration irrégulière vers les côtes italiennes.

L'embarcation serait d'abord tombée en panne avant de sombrer complètement avec les personnes qui se trouvaient à bord. Le nombre de passagers serait supérieur à 15 personnes, principalement originaires de Ben Guerdane et de Zarzis.

D'après la même source, les passagers portaient tous des gilets de sauvetage au moment du naufrage. Toutefois, les conditions météorologiques auraient contribué à les disperser loin du lieu où l'embarcation a sombré.

D'importantes opérations de recherche en cours

Les unités de sécurité maritime poursuivent une vaste opération de recherche et de ratissage afin de retrouver les personnes encore portées disparues.

Des embarcations de pêche et des pêcheurs, autorisés à participer aux recherches après coordination avec la salle des opérations, prennent également part aux secours.

Dans le même temps, les familles des personnes disparues ont lancé un appel urgent aux autorités régionales et centrales, les exhortant à accélérer les interventions et à mobiliser davantage de moyens pour tenter de retrouver leurs proches.

À ce stade, 13 personnes sont portées disparues, selon les premières informations disponibles, tandis que les recherches se poursuivent.

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