Afrique: Investissements dans le secteur de l'eau - Cheikh Niang s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Namibie au Sénégal

22 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et l'ambassadeur de la Namibie au Sénégal, Stanley Tsandib, ont discuté, vendredi, à Dakar, d'un panel international dédié aux investissements du secteur de l'eau, que président les deux pays, a-t-on appris de la partie sénégalaise.

Les deux personnalités ont abordé des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, dont le Panel international de haut niveau sur les investissements dans le secteur de l'eau.

Selon la même source, le Sénégal et la Namibie coprésident cette instance, qui bénéficie du soutien de l'Union africaine.

Le Panel international de haut niveau sur les investissements dans le secteur de l'eau, créé le 25 mars 2022, à Dakar, lors du neuvième Forum mondial de l'eau, a pour objectif de mobiliser 30 milliards de dollars américains par an pour "assurer la sécurité de l'eau et l'assainissement durable de l'Afrique".

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En mars 2023, il a publié son premier rapport, un document destiné aux chefs d'État et de gouvernement africains.

Son deuxième rapport a été adressé à de nombreux dirigeants du monde, dont ceux des Nations unies.

Le Panel international de haut niveau sur les investissements dans le secteur de l'eau cherche à élaborer et à mettre en oeuvre un programme continental d'investissement dans l'eau en Afrique, d'ici à 2030. Il veut combler le déficit d'investissements dans ce secteur.

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