Maroc: Adil Ramzi nommé entraîneur adjoint des Pays-Bas

L'ancien international marocain Adil Ramzi a rejoint le staff technique du sélectionneur des Oranje, Xavi Hernandez, en tant qu'entraîneur adjoint, a annoncé samedi la fédération de football néerlandaise (KNVB).

"L'équipe d'entraîneurs autour du nouveau coach principal Xavi Hernández a été finalisée. Sergio Alegre, Óscar Hernández, Ruud van Nistelrooy et Adil Ramzi rejoindront l'équipe en tant qu'entraîneurs adjoints", a indiqué la fédération sur son site web.

Patrick Lodewijks revient en tant qu'entraîneur des gardiens de but, tandis qu'Iván Torres complète le staff en tant qu'entraîneur de performance, a ajouté la même source.

Adil Ramzi intègre l'équipe de Xavi Hernandez après avoir pris les rênes de la sélection néerlandaise des U18 en 2024 puis de celle des U19 un an plus tard, a rappelé la fédération, notant qu'avant cela, l'ancien Lion de l'Atlas a travaillé au PSV Eindhoven, entre autres, en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe première et coach principal de l'équipe réserve (Jong PSV).

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En tant que joueur, Ramzi a porté notamment les couleurs des clubs néerlandais du PSV, de l'AZ Alkmaar et du FC Twente. Il compte également 37 sélections pour le Maroc.

La KNVB avait nommé la semaine dernière l'entraîneur espagnol Xavi Hernandez au poste de sélectionneur des Oranje. L'ancien milieu de terrain du Barça, qui succède à Ronald Koeman, a signé un contrat courant jusqu'à 2030.