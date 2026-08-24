Afrique: Championnat d'Afrique de beach-volley - Le Maroc sacré champion et qualifié aux JO-2028

22 Août 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

La sélection marocaine masculine de beach-volley a remporté, samedi, le Championnat d'Afrique, après s'être imposée face à l'Algérie (2-0) en finale, disputée sur la plage d'Abou Heif à Alexandrie.

Grâce à ce sacre continental, le Maroc a également décroché son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

En finale, les Marocains ont pris l'avantage en remportant le premier set (21-19), avant de confirmer leur domination dans le deuxième (21-13), s'adjugeant ainsi le titre continental sans avoir recours à un set décisif.

Le Championnat d'Afrique, qui s'est achevé samedi, a réuni 45 équipes, dont 24 masculines et 21 féminines, représentant 28 pays africains.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.