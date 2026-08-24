Afrique: Championnat d'Afrique de beach-volley - Le Maroc sacré champion et qualifié aux JO-2028

La sélection marocaine masculine de beach-volley a remporté, samedi, le Championnat d'Afrique, après s'être imposée face à l'Algérie (2-0) en finale, disputée sur la plage d'Abou Heif à Alexandrie.

Grâce à ce sacre continental, le Maroc a également décroché son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

En finale, les Marocains ont pris l'avantage en remportant le premier set (21-19), avant de confirmer leur domination dans le deuxième (21-13), s'adjugeant ainsi le titre continental sans avoir recours à un set décisif.

Le Championnat d'Afrique, qui s'est achevé samedi, a réuni 45 équipes, dont 24 masculines et 21 féminines, représentant 28 pays africains.