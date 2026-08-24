Togo: Hubert Donou rebondit aux Émirats

Nouveau départ pour Hubert Donou. À 27 ans, l'international togolais s'est engagé pour une saison, renouvelable, avec Al Ittihad Sports Club, pensionnaire de deuxième division aux Émirats arabes unis.

Un contrat qui met fin à plusieurs mois sans club pour le milieu de terrain et la garantie d'un confortable salaire.

Le joueur formé à l'AS OTR est passé par le CS Sfaxien en Tunisie, prêté à l'US Tataouine, Donou a ensuite pris la direction du Golfe avec Al-Shabab au Koweït, avant de rebondir au Maroc du côté de l'Ittihad Riadi de Tanger. Sa dernière étape l'avait mené en Irak, sous les couleurs de Newroz SC.

Al Ittihad est basé à Al Ain (Emirat d'Abou Dhabi). Le club a été fondé 2024, avec l'ambition de développer le football local et de former de jeunes talents.