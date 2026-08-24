Togo: Hubert Donou rebondit aux Émirats

22 Août 2026
Togonews (Lomé)

Nouveau départ pour Hubert Donou. À 27 ans, l'international togolais s'est engagé pour une saison, renouvelable, avec Al Ittihad Sports Club, pensionnaire de deuxième division aux Émirats arabes unis.

Un contrat qui met fin à plusieurs mois sans club pour le milieu de terrain et la garantie d'un confortable salaire.

Le joueur formé à l'AS OTR est passé par le CS Sfaxien en Tunisie, prêté à l'US Tataouine, Donou a ensuite pris la direction du Golfe avec Al-Shabab au Koweït, avant de rebondir au Maroc du côté de l'Ittihad Riadi de Tanger. Sa dernière étape l'avait mené en Irak, sous les couleurs de Newroz SC.

Al Ittihad est basé à Al Ain (Emirat d'Abou Dhabi). Le club a été fondé 2024, avec l'ambition de développer le football local et de former de jeunes talents.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.