Maroc: Marhaba 2026 - Un dispositif renforcé à Tanger Med face à la hausse du flux des MRE

Le port Tanger Med connaît un afflux important de Marocains résidant à l'étranger (MRE), dans le cadre de la deuxième phase de l'opération « Marhaba 2026 », consacrée au retour des MRE vers leurs pays de résidence.

L'opération se déroule dans de bonnes conditions, grâce à une série de mesures opérationnelles mises en place par l'autorité portuaire de Tanger Med, notamment l'application, pour la deuxième année consécutive, du système de « billet ferme », dans un contexte marqué par des prévisions d'intensification du trafic avant la fin du mois d'août.

A cet égard, le directeur central du port de Tanger Med, Jaafar Aamiyar, a souligné que « le retour des MRE vers leurs pays de résidence se déroule dans de bonnes conditions au sein du port Tanger Med, notamment grâce à l'adoption du système de billet ferme ».

« Nous nous attendons à un afflux important vers la fin de ce mois », a-t-il déclaré à la MAP, renouvelant son appel à « l'ensemble des voyageurs transitant par le port Tanger Med à vérifier que leur billet comporte bien la date et l'heure du voyage ».

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Il a, à cet égard, exhorté les voyageurs disposant d'un billet ouvert ou non daté à contacter les compagnies maritimes afin de modifier ou de fixer la date et l'heure de leur réservation avant de se rendre au port, en utilisant les numéros du service clientèle, ainsi que les sites internet et applications numériques des compagnies.

La confirmation de la date du billet « reste tributaire des places disponibles à bord des navires, conformément à la capacité de la flotte mobilisée cette année », a-t-il précisé, recommandant à « l'ensemble des passagers d'éviter de voyager durant les jours de pointe, notamment du 25 au 29 de ce mois, période durant laquelle les délais d'attente avant l'embarquement pourraient être plus longs ».

Dans ce cadre, l'autorité portuaire de Tanger Med a indiqué que les voyageurs peuvent modifier la date de leur billet avant leur arrivée au port, soit au niveau de l'aire de repos de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, située à l'entrée de la ville de Tanger, sur l'autoroute, soit à la station « Aïn Chouka », à Ksar Sghir.

Elle a précisé que « la modification de la date et de l'heure de la traversée maritime reste tributaire des places disponibles auprès des compagnies maritimes et de la capacité d'accueil des navires ».