Togo: Un parcours en constante progression

22 Août 2026
Togonews (Lomé)

L'international togolais Dermane Karim, 22 ans, a officiellement rejoint l'ESTAC Troyes (Ligue 1, France) avec un contrat courant jusqu'en juin 2029.

Le milieu de terrain arrive en provenance du FC Lorient, où il a disputé une belle saison 2025-2026.

Avant de découvrir la France, Karim s'était fait un nom en Belgique, d'abord avec Lommel (43 matches de Challenger Pro League, 3 buts, 6 passes décisives), puis avec le KV Courtrai en première division belge, avant de rejoindre Lorient sous forme de prêt.

International togolais depuis 2022, Dermane Karim compte aujourd'hui 29 sélections avec les Éperviers.

Né à Sokodé, Dermane Karim a débuté sa formation au sein de l'Académie Planète Foot avant de rejoindre les équipes de jeunes du Feyenoord Rotterdam en 2022.

En s'engageant avec l'ESTAC, qui retrouve l'élite française après une saison en Ligue 2, le joueur poursuit son aventure au plus haut niveau du football français.

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