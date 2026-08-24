Togo: Nord du Togo - L'Etat met le paquet

Routes, ponts, énergie, protection sociale : le nord du pays est au coeur d'une une série de projets d'envergure, portés par l'État et ses partenaires internationaux.

Dans les Savanes, le Programme d'urgence (PURS) mobilise 18 milliards de Fcfa sur la période 2026-2027 pour venir en aide à 433 758 personnes vulnérables.

À ses côtés, le projet Savanes Kpaadu, financé par l'Union européenne (UE) à hauteur de 2 milliards, cible plus de 21 000 habitants dans les sept préfectures de la région.

Le volet énergétique n'est pas en reste. À Dapaong, la future centrale solaire promet une capacité de 25 MWc, couplée à 36 MWh de stockage. Dans un premier temps, le dispositif prévoit l'installation de 1 853 lampadaires et le raccordement d'environ 12 100 foyers au réseau électrique.

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Du côté des infrastructures, la Kéran verra bientôt s'ériger un pont métallique dans le cadre du programme Unibridge, pour un investissement de 2,2 milliards.

Plus au sud, sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey, le PCE-LON mobilise 470 millions de dollars à l'échelle régionale, dont 120 millions pour le Togo, avec, entre autres chantiers, la réhabilitation de 115 km de la RN1 entre Aouda et Kara. Sur ce corridor long de 1 065 km, l'objectif est de réduire de 25 % le temps de transport du fret entre Lomé et Niamey (Niger).

Enfin, dans le secteur de l'élevage, un programme régional dispose d'une enveloppe de 60 millions d'euros pour treize pays, dont le Togo, sur la période 2025-2030.

Autant de projets qui, mis bout à bout, dessinent une transformation en profondeur du nord du pays.