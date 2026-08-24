Maroc: Kaf El Ghar, la grotte marocaine qui allie géologie, archéologie et conservation du patrimoine souterrain

Kaf El Ghar, grotte karstique située dans la région de Taza, au nord-est du Maroc, allie géologie, archéologie et conservation du patrimoine souterrain par excellence, écrit vendredi le site italien spécialisé en spéléologie, Scintilena.

Des recherches de terrain menées dans ce géosite ont révélé des morphologies karstiques bien développées, des affleurements stratigraphiques, des systèmes hydrologiques actifs et une variété de spéléothèmes, soulignant ainsi la valeur naturelle de Kaf El Ghar, indique le média italien.

« La grotte présente un système karstique actif, avec des traces de processus de dissolution et de dépôt typiques des milieux souterrains », note le portail électronique spécialisé, relevant que les affleurements stratigraphiques visibles sur les parois de la grotte offrent des possibilités d'étude de la succession géologique locale.

Autant d'éléments qui font de Kaf El Ghar un site important pour la recherche géologique et la compréhension de l'évolution du paysage karstique de la région de Taza, souligne le site.

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Outre ses caractéristiques naturelles, ce géosite karstique conserve des traces d'occupation humaine et des vestiges archéologiques qui renforcent sa valeur culturelle.

« La présence de ces éléments suggère que la grotte était fréquentée dans l'Antiquité, l'inscrivant ainsi dans un contexte plus large d'interactions entre les communautés humaines et le milieu souterrain », fait remarquer la publication, estimant que les qualités esthétiques de la grotte, avec ses formations et ses aménagements intérieurs, contribuent également à son intérêt en tant que site du patrimoine naturel et culturel.

Outre Kaf El Ghar, le Maroc a connu ces derniers mois de nouveaux développements dans la recherche spéléologique et archéologique en milieu karstique, indique Scintilena, rappelant que dans la région d'Essaouira, la grotte de Bizmoun a fait l'objet de fouilles récentes, mettant au jour des outils et des ornements lithiques datant de plus de 150.000 ans.