Maroc: Larache Summer Festival - Cheb Khaled et L7or enflamment la scène de Bab El Bahr

La scène historique de Bab El Bahr à Larache a vibré, vendredi soir, au rythme des prestations de l'icône du raï Cheb Khaled et de l'artiste L7or, qui ont offert au public une soirée musicale riche en émotions et en énergie, dans le cadre de la 4e édition du Larache Summer Festival.

Devant un public nombreux et enthousiaste, les deux artistes ont livré des prestations remarquables, faisant monter l'ambiance d'un cran et transformant la scène de Bab El Bahr en un véritable espace de fête et de partage.

Figure emblématique du raï, Cheb Khaled a séduit le public par son répertoire riche et fédérateur, interprétant plusieurs de ses titres les plus connus, repris en choeur par une assistance conquise.

Porté par une belle énergie et une forte complicité avec l'assistance, l'artiste a su instaurer une atmosphère festive et chaleureuse sur la scène de Bab El Bahr.

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Dans une déclaration à la MAP, Cheb Khaled s'est dit particulièrement heureux de prendre part à cette soirée, saluant l'enthousiasme du public et la qualité de l'organisation de cette manifestation.

« Je n'ai pas de mots pour décrire cette soirée grandiose. Je suis très heureux de me produire pour la première fois à Larache et de découvrir un public aussi enthousiaste et chaleureux », a-t-il noté, se réjouissant de l'accueil qui lui a été réservé et de la belle énergie ayant animé la soirée.

L'artiste a également exprimé sa satisfaction d'avoir partagé ce moment avec le public larachois, soulignant la magie de la rencontre entre l'artiste et son auditoire, ainsi que la force de la musique à créer des moments de communion et de partage.

De son côté, le rappeur L7or a livré une prestation particulièrement rythmée, interprétant plusieurs de ses titres à succès, pour le plus grand bonheur d'un public qui a repris ses chansons avec enthousiasme.

Au fil de son passage, L7or a enchaîné plusieurs morceaux de son répertoire, suscitant une vive réaction du public et donnant lieu à de nombreux moments de partage entre l'artiste et ses fans.

A cette occasion, l'artiste s'est dit « fier et heureux » de prendre part à cette édition du festival et de rencontrer le public de Larache, saluant sa grande réactivité et l'énergie festive qui a marqué cette soirée.

Il a également souligné la belle complicité avec les festivaliers et la communion née autour de la musique, faisant de cette rencontre un moment privilégié de partage et d'émotion.

Cette soirée, qui coïncide avec la célébration de la Fête de la Jeunesse, s'inscrit dans le cadre de la 4e édition du Festival, organisé par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec une programmation éclectique réunissant des artistes de différents horizons musicaux.

La programmation fait ainsi la part belle à différents univers musicaux, du raï au rap en passant par les musiques urbaines, le chaâbi et les sonorités puisées dans le patrimoine musical marocain.

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 23 août, vise à renforcer l'animation touristique et culturelle de la ville de Larache durant la saison estivale, tout en offrant aux habitants et aux visiteurs des soirées musicales placées sous le signe de la diversité, de la convivialité et du partage.