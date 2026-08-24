Mali: Les rebelles touaregs du FLA libèrent une vingtaine de soldats maliens

Une vingtaine de soldats maliens détenus par les rebelles touaregs ont été libérés ce dimanche 23 août 2026. Un échange mené avec cette rébellion qui a multiplié depuis le printemps les attaques contre l'armée et la junte au pouvoir au Mali. Parmi les soldats, certains étaient détenus par la rébellion depuis plus de trois ans, d'autres avaient été capturés beaucoup plus récemment. Leur remise en liberté a eu lieu alors que les initiatives de ce type se multiplient depuis une dizaine de jours dans le pays.

Une vingtaine de soldats maliens détenus par les rebelles touaregs du Front de libération de l'Azawad (FLA) ont été libérés dimanche 23 août en échange de « quelques prisonniers de guerre », pour reprendre les termes du mouvement dans un message posté sur Facebook.

Le porte parole de la rébellion qui a multiplié les attaques contre l'armée et la junte au pouvoir à Bamako depuis le printemps indique que la remise en liberté des militaires est intervenue contre celle de plusieurs « civils » détenus dans la capitale malienne. Sans donner leur nombre exact, il les décrit comme étant « dans un état physique et mental insoutenable » après avoir été détenus, pour certains, « depuis cinq ans ».

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De son côté en revanche, l'armée malienne ne parle pas de « civils », une source sécuritaire évoquant plutôt la libération « d'au moins huit combattants du FLA ».

Des libérations qui se multiplient

Si, parmi la vingtaine de soldats maliens libérés, certains avaient été capturés il y a plus de trois ans, d'autres n'étaient détenus par le FLA que depuis récemment : alors que certains avaient été faits prisonniers lors des affrontements de la fin avril à Bamako, d'autres s'étaient fait prendre lors des attaques coordonnées du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) et du FLA au début du mois de juillet.

Cette nouvelle libération intervient alors que les initiatives de ce type se multiplient depuis une dizaine de jours au Mali. Le 13 août déjà, plus de 80 militaires détenus depuis le mois d'avril avaient ainsi été remis en liberté, trois jours avant que six autres soldats blessés ne soient eux-aussi relâchés. Des chiffres auxquels il faut également ajouter la libération, jeudi 20 août; de deux anciens combattants de l'ex groupe paramilitaire russe Wagner, devenu Africa Corps, qui étaient détenus dans le nord du Mali par des jihadistes et leurs alliés du FLA.